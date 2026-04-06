3 פצועים במטח מאיראן למרכז, בת 32 במצב קשה בפתח תקווה
פצוע בינוני בתל אביב ופצוע קל נוסף בפתח תקווה • שניים מהנעדרים בפגיעת המבנה בחיפה חולצו ללא רוח חיים, מאמצים לאתר את השניים הנוספים • עדכונים שוטפים
היום ה-38 למבצע "שאגת הארי": שני נעדרים מהפגיעה בחיפה חולצו הבוקר (שני) ללא רוח חיים, מאמצים לאתר את השניים הנוספים. פצועה קשה בפגיעת שברי יירוט בפתח תקווה. רצף שיגורים לילי מאיראן למרכז ולצפון.
במשמרות המהפכה מאשרים: ראש ארגון המודיעין, מוג'יד ח'אדמי - חוסל (נטלי הוויט)
דיווח סעודי: ראש שירות המודיעין של משמרות המהפכה נהרג (איילי כהן)
מנותקי הקשר וההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בחיפה: זוג הורים, בנם ובת זוגו (אוריה קשת)
אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה
נפגעת, נופלת וממשיכה ללכת: תיעוד דרמטי מהפגיעה בפתח תקווה (שני ויצמן)
אזעקות הופעלו בבאר שבע ובנגב
זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בבאר שבע וביישובים נוספים בנגב
זירת פגיעה במרכז הארץ במטח האחרון מאיראן
3 פצועים במטח מאיראן למרכז: בת 32 במצב קשה בפתח תקווה לאחר ששהתה ברכבה, פצוע בינוני בתל אביב ופצוע קל נוסף בפתח תקווה (שני ויצמן)
פצועה קשה בפגיעה בפתח תקווה; דיווחים על מספר זירות במרכז
ערוץ "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה, דיווח על פיצוץ עז שנשמע במערב טהרן בעקבות תקיפה ישראלית-אמריקנית. לפי עדי ראייה, הפיצוץ התרחש בסמוך לשדה התעופה מהראבאד (איילי כהן)
מד"א: ארבעה נפגעים במצב קל כתוצאה משאיפת עשן בירי מאיראן לצפון
אזעקות הופעלו במרכז ובשפלה בעקבות שיגורים מאיראן
זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות במרכז הארץ ובשומרון
צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן (ארי קלמן)
דוברות מד"א: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים
אזעקות באזור הצפון עקב שיגורים מאיראן
זוהו שיגורים מאיראן - אזעקות צפויות בצפון הארץ