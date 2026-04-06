ערוץ "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה, דיווח על פיצוץ עז שנשמע במערב טהרן בעקבות תקיפה ישראלית-אמריקנית. לפי עדי ראייה, הפיצוץ התרחש בסמוך לשדה התעופה מהראבאד (איילי כהן)