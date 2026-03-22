אזעקות במרכז ודרום הארץ עקב שיגורים מאיראן | כל העדכונים
מבצע "שאגת הארי" היום ה-24: אזעקות הופעלו הלילה במרכז ודרום הארץ עקב שיגורים מאיראן • 3 נחבלו בדרכם למרחב המוגן, נזק נגרם לרכוש
מבצע "שאגת הארי" היום ה-24: אזעקות הופעלו הלילה (שני) במרכז ודרום הארץ עקב שיגורים מאיראן. אתמול: מטחים בלתי פוסקים נורו לכל רחבי המדינה עקב שיגורים מאיראן ומלבנון - מעל מאה נפצעו מפגיעות בערד ובדימונה. עופר מושקוביץ, חקלאי ממשגב עם, נהרג מטיל נ"ט.
תיעוד: רסיס עצום נחת בבית ספר בשומרון אחרי הירי האיראני למרכז הארץ (לי עייש)
מד"א על המטחים למרכז ולדרום: שלושה פצועים מחבלות בדרך למרחב המוגן, שניים נוספים נפגעי חרדה. בנוסף, נזק נגרם לרכוש במספר ערים (לי עייש)
פגיעת רסיס בבני ברק, ללא נפגעים (לי עייש)
ניתן לצאת מהמרחב המוגן; מספר דיווחים על נפילות, ללא נפגעים
