משרד האוצר האמריקני הנפיק ביום שישי פטור חדש המאפשר אספקה ומכירה של נפט רוסי המובל בים בניסיון לבלום את עליית מחירי האנרגיה על רקע המלחמה עם איראן. הרישיון החדש, שיהיה בתוקף עד ה-16 במאי, פורסם במפתיע יומיים בלבד לאחר ששר האוצר, סקוט בסנט, הצהיר כי הממשל אינו מתכוון לחדשו. במשרד האוצר הסבירו כי המהלך נועד להבטיח זמינות נפט בשעה שהמשא ומתן המדיני מואץ, וזאת גם בעקבות לחצים מצד מדינות שותפות בפורום ה-G-20 המתמודדות עם משברי אנרגיה באסיה. במקביל, מחירי הנפט הגולמי מסוג "ברנט" רשמו צניחה חדה של כ-9% לרמה של כ-90 דולר לחבית, בעקבות הודעת שר החוץ האיראני כי מצר הורמוז ייפתח מחדש לכלי שיט מסחריים במהלך תקופת הפסקת האש (רון צור)