דיווח: סבב שיחות נוסף בין ארה״ב לאיראן צפוי להתקיים ביום שני בפקיסטן; הבורסה מתאוששת, מחיר נפט גולמי צנח ב-9% | עדכונים
בהר חברון, מחבל פלסטיני חמוש בסכין חדר הבוקר ליישוב נגוהות ונוטרל בידי כוחות צה״ל, אין נפגעים. לפי גורם איראני רשמי לרשת CNN: סבב שיחות נוסף בין ארה״ב לאיראן צפוי להתקיים ביום שני באסלאמאבאד. מדד S&P 500 ומדד נאסד"ק התאוששו כל אחד לשיא השלישי ברציפות, בעוד שמדד דאו ג'ונס רשם את סיום השיא הגבוה ביותר שלו מאז סוף פברואר. דובר משרד החוץ האיראני: העברת אורניום מועשר לאמריקה אינה אופציה מבחינת איראן.
בהר חברון, מחבל פלסטיני חמוש בסכין חדר הבוקר ליישוב נגוהות ונוטרל בידי כוחות צה״ל. אין נפגעים. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל הוא תושב העיירה דורא בנפת חברון בן 25 (שלומי הלר)
משרד האוצר האמריקני הנפיק ביום שישי פטור חדש המאפשר אספקה ומכירה של נפט רוסי המובל בים בניסיון לבלום את עליית מחירי האנרגיה על רקע המלחמה עם איראן. הרישיון החדש, שיהיה בתוקף עד ה-16 במאי, פורסם במפתיע יומיים בלבד לאחר ששר האוצר, סקוט בסנט, הצהיר כי הממשל אינו מתכוון לחדשו. במשרד האוצר הסבירו כי המהלך נועד להבטיח זמינות נפט בשעה שהמשא ומתן המדיני מואץ, וזאת גם בעקבות לחצים מצד מדינות שותפות בפורום ה-G-20 המתמודדות עם משברי אנרגיה באסיה. במקביל, מחירי הנפט הגולמי מסוג "ברנט" רשמו צניחה חדה של כ-9% לרמה של כ-90 דולר לחבית, בעקבות הודעת שר החוץ האיראני כי מצר הורמוז ייפתח מחדש לכלי שיט מסחריים במהלך תקופת הפסקת האש (רון צור)
"היו לנו חדשות טובות למדי לפני 20 דקות, אבל נראה שהכל הולך טוב מאוד במזרח התיכון עם איראן", אמר טראמפ לכתבים על סיפון המטוס הנשיאותי 'אייר פורס 1' (רון צור)
גורם איראני רשמי לרשת CNN: סבב שיחות נוסף בין ארה״ב לאיראן צפוי להתקיים ביום שני באסלאמאבאד (ברק בטש)
מדד S&P 500 ומדד נאסד"ק התאוששו כל אחד לשיא השלישי ברציפות בסגירת המסחר של יום שישי, בעוד שמדד דאו ג'ונס רשם את סיום השיא הגבוה ביותר שלו מאז סוף פברואר, על רקע החלטתה של איראן לפתוח את מיצר הורמוז ואופטימיות שהיא תוכל להגיע להסכם עם ארה״ב (מעיין רפאל)
לשכת אמיר קטאר: אמיר קטאר קיים פגישה עם נשיא טורקיה וראש ממשלת פקיסטן בשולי פורום אנטליה, במהלכה הם סקרו את המאמצים להרגיע את המתיחות ולחפש פתרונות דיפלומטיים (לינה עבד)
דובר משרד החוץ האיראני: העברת אורניום מועשר לאמריקה אינה אופציה מבחינת איראן (לינה עבד)