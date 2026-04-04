דיווח: ישראל נערכת לתקיפת מתקני אנרגיה באיראן | עדכונים שוטפים
מוקדם יותר, פצצות המצרר האיראניות יצרו הרס רב בשני מטחים נפרדים לגוש דן, מעל 10 זירות הרס אותרו • ראשי מועצות בצפון טענו כי צפוי ירי מאסיבי מלבנון, אך בצה"ל טוענים: לא מכירים היערכות חריגה
היום ה-36 למבצע באיראן: מספר מטחים איראניים שוגרו היום (שבת) לצפון ולמרכז הארץ, שתי נפילות אותרו במזרח ירושלים, בקריות רסיס פגע בעמוד חשמל וגרם לשיבושים באספקה. פצצת מצרר גרמה לנזק בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במקביל, חיזבאללה המשיך בירי הטילים לעבר צפון הארץ, צה"ל תקף וחיסל משגרים בשטח לבנון. כעת ניתן לפרסם: במטח האיראני היום
טראמפ פרסם תיעוד של תקיפות בטהרן: "מנהיגים צבאיים רבים שהובילו את איראן בצורה גרועה ולא חכמה חוסלו בתיעוד הזה לצד הרבה דברים אחרים" (ברק בטש)
"זה היה איום ונורא": ביתו של חבר הכנסת גפני נפגע מטיל איראני, נתניהו שוחח עימו (נדב אלימלך)
צה"ל מתריע לפני תקיפה בציר המרכזי בגבול סוריה-לבנון: "חיזבאללה מבריח אמצעי לחימה" (ינון שלום יתח)
הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר ב-20:00 (גיא עזריאל)
צה"ל מאשר: תפקנו את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים באיראן
טיל שוגר מתימן למרכז הארץ: אותרה נפילה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים (ינון שלום יתח)
אזעקות במרכז הארץ בעקבות שיגור מתימן
כעת ניתן לפרסם: במטח האיראני היום פצצת מצרר גרמה לנזק בבית המשפט המחוזי בתל אביב (לי עייש)
הנחיות פיקוד העורף יישארו בתוקף לפחות עד יום שני בערב (ינון שלום יתח)
תקרית קשה בדרום לבנון: רס"ל גיא לודר נהרג מאש כוחותינו, לוחם נוסף נפצע קשה (ינון שלום יתח)
אזעקות בצפון הארץ
עקב המטח האחרון לעיר: פגיעות הדף גרמו להרס למבנים בשני מוקדים במזרח ירושלים, לא ידוע על נפגעים (שלומי הלר)
צה"ל: עקב תקלה נקודתית לא זוהתה הרקטה שנפלה הבוקר בק"ש ללא התרעה, האירוע מתוחקר (אוריה קשת)
אזעקות בנהריה והסביבה עקב שיגורים מלבנון
דיווחים על נפילה במזרח ירושלים; רסיס מהמטח האיראני לקריות פגע בעמוד חשמל וגרם לשיבושים באספקה (שלומי הלר, אוריה קשת)
ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בירושלים וביו"ש, אותרה נפילה בשטח פתוח - לא דווח על נפגעים (ינון שלום יתח)
אזעקות נוספות בירושלים, ביו"ש ובשפלה עקב שיגורים מאיראן