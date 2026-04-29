דיווח: טראמפ הורה להתכונן להארכת המצור הימי על איראן
על פי ה"וול סטריט ג'ורנל", הנשיא רואה בחידוש הלחימה צעד מסוכן יותר מאשר המצור • צה"ל: שני מחבלים תקפו שני לוחמים במהלך פעילות בשומרון, אחד חוסל והשני נעצר • עדכונים שוטפים
העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח הלילה (רביעי) מפי מפי מקורות אמריקנים, כי טראמפ הורה ליועציו להתכונן להארכת המצור הימי על איראן. לפי הדיווח, הנשיא רואה בחידוש הלחימה צעד מסוכן יותר מאשר המצור. צה"ל: שני לוחמים נפצעו הלילה מתקיפת שני מחבלים במהלך פעילות בבנימין, הכוחות חיסלו את אחד המחבלים ועצרו את השני.
דובר צה"ל: אתמול הותקפו מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. בין המטרות שהותקפו: משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. כמו כן, כוחות אוגדה 146 זיהו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחותינו. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים
צה"ל: שני לוחמים נפצעו הלילה מתקיפת שני מחבלים במהלך פעילות בבנימין, הכוחות חיסלו את אחד המחבלים ועצרו את השני
דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": טראמפ הורה ליועציו להתכונן להארכת המצור הימי על איראן. מקורות אמריקנים מסרו לעיתון כי הנשיא רואה בחידוש הלחימה צעד מסוכן יותר מאשר המשך המצור