דובר צה"ל: אתמול הותקפו מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. בין המטרות שהותקפו: משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. כמו כן, כוחות אוגדה 146 זיהו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחותינו. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים

דובר צה"ל