לפי דיווח ב-CNN היום (רביעי), דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, מסר כי השיחות בין איראן לקטר היום ידונו ביישום ההסכם של טהרן עם ארצות הברית, כמו גם בנכסיה המוקפאים של הרפובליקה האסלאמית. הוא הוסיף כי לצוות המשא ומתן של איראן אין כל כוונה להיפגש עם המשלחת האמריקנית בימים הקרובים. צה"ל חיסל ברצועת עזה ארבעה מחבלי חמאס והשמיד פירי שיגור ומשגרים של ארגון הטרור.

CNN: דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, מסר כי השיחות בין איראן לקטר היום ידונו ביישום ההסכם של טהרן עם ארצות הברית, כמו גם בנכסיה המוקפאים של הרפובליקה האסלאמית. הוא הוסיף כי לצוות המשא ומתן של איראן אין כל כוונה להיפגש עם המשלחת האמריקנית בימים הקרובים (אלון גל) דובר צה"ל: במהלך השבוע האחרון חיסלנו בצפון רצועת עזה ארבעה מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. בנוסף, צה"ל השמיד שלשום פירי שיגור ומשגרים של ארגון הטרור" (ינון שלום יתח)