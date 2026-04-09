אזעקות בלי הפסקה בצפון; צה"ל תקף 10 משגרים שירו לאזור
אזעקות הופעלו הלילה באזורים נרחבים בצפון • לא דווח על נפגעים בגוף • דיווח כי ישראל ולבנון צפויות להיפגש בשבוע הבא בתיווך ארה"ב לשיחות על הפסקת הלחימה • צה"ל תוקף בלבנון | עדכונים שוטפים
היום ה-42 למלחמה: אזעקות בלתי פוסקות הלילה (שישי) באזור הצפון. דיווח כי ישראל ולבנון צפויות להיפגש בשבוע הבא בתיווך ארה"ב לשיחות על הפסקת אש. צה"ל תוקף בלבנון. שר ההגנה הפקיסטני תקף את ישראל ואמר כי "מדינה סרטנית שמבצעת רצח עם". ראש הממשלה נתניהו גינה את הדברים: "אמירה מקוממת שלא נסבול מאף ממשלה".
בסגירות מעגל מהירות: צה"ל תקף כ-10 משגרים שירו לעבר הצפון בשעות האחרונות. גם ברגעים אלו, צה"ל ממשיך לאתר ולהשמיד משגרים נוספים (ינון שלום יתח)
גורם המעורה בפרטים אומר לסוכנות הידיעות "פארס" של משמרות המהפכה: "איראן הודיעה לפקיסטן כי אין בכוונתה להשתתף בשיחות המו"מ לפני שהפסקת האש בלבנון תמומש" (ברק בטש)
דיווח ברשת CBS כי נציגים מישראל ולבנון צפויים להיפגש בשבוע הבא לשיחות בתיווך ארה"ב על הפסקת אש (מעיין רפאל)
טראמפ: "בזכותי, איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ובקרוב מאוד תראו את הנפט מתחיל לזרום, עם או בלי עזרתה של איראן (ברק בטש)
דיווחים באיראן: כמאל ח'ראזי, ראש המועצה ליחסי חוץ במשמרות המהפכה, מת מפצעיו לאחר שנפצע בתקיפה במהלך המלחמה (הדר טבשי)
אזעקות בגליל המערבי
טראמפ: "יש דיווחים שאיראן גובה עמלות ממכליות העוברות דרך מצר הורמוז - עדיף שיפסיקו עכשיו" (ברק בטש)
שר ההגנה הפקיסטני תקף את ישראל: "מדינה סרטנית שמבצעת רצח עם"; נתניהו גינה: "אמירה שערורייתית שלא נסבול מאף ממשלה" (גיא עזריאל)
דיווחים בלבנון על תקיפה בכפר חבוש, מרחב נבטיה
אזעקה הופעלה במטולה