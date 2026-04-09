היום ה-42 למלחמה: אזעקות בלתי פוסקות הלילה (שישי) באזור הצפון. דיווח כי ישראל ולבנון צפויות להיפגש בשבוע הבא בתיווך ארה"ב לשיחות על הפסקת אש. צה"ל תוקף בלבנון. שר ההגנה הפקיסטני תקף את ישראל ואמר כי "מדינה סרטנית שמבצעת רצח עם". ראש הממשלה נתניהו גינה את הדברים: "אמירה מקוממת שלא נסבול מאף ממשלה".

