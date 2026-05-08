"הייתי צריך כסף לסמים": 3 חיילים מואשמים בריגול לטובת איראן

חשיפת i24NEWS: ארבעה צעירים, בהם שלושה חיילים, מואשמים בריגול לטובת איראן, כך חשפה הערב (שישי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"קבינט שישי". בין היתר החשודים צילמו קניונים, תחנות רכבת וגם בסיס חיל אוויר בארץ. תמורת זאת קיבלו כ-7,000 דולר ביניהם בלבד.

אחד מהם העיד בחקירתו: "הייתי צריך את הכסף לסמים ולשירותי מין". אחר אמר כי "רציתי את הכסף כדי לסגור הלוואות מעולם ההימורים".

הסיפור התחיל באינסטגרם, אחד החשודים קיבל פניה מסוכן איראני, העלה תמונת מסך לרשת. נאשם אחר פנה לסוכן מיוזמתו ומשם המשיך הקשר. באופן חריג המשימות שקיבלו הגיעו דרך הטיקטוק. בשלב מסוים אחד מהם הציע מיוזמתו להעביר תיעודים של מטוסי F16. לארבעה הייתה מילת קוד, "חנות ירקות".