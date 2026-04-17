הערכה בישראל: פסגה בין נתניהו לעאון תתקיים אחרי יום העצמאות

הכנות בישראל לקראת פסגה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שישי) ב"קבינט שישי" כי אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע כשאמר לעיתונאים: "אני חושב שהם יגיעו לעסקה. יכול להיות שמנהיגיהם ייפגשו בבית הלבן בשבוע-שבועיים הקרובים".

על פי גורם בסביבת ראש הממשלה, נושא הפגישה בבית הלבן עלה בשיחות עם הנשיא, וטראמפ מאוד מעוניין לראות את זה קורה בזמן הקרוב. בישראל ממתינים להזמנה הרשמית שתגיע מהבית הלבן אך מעריכים כרגע שהפסגה תתקיים בשבוע האחרון של חודש אפריל, אחרי יום העצמאות.