עידן חדש בפסיפיק: שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י

שר החוץ גדעון סער נחת בפיג'י וחנך היון (שלישי) רשמית את שגרירות ישראל החדשה בעיר הבירה סובה. עם הגעתו, התקבל סער בטקס קבלת פנים מסורתי עתיק במעמד ראש הממשלה המקומי, המיועד לאורחים רמי מעלה, שבמהלכו אף נערכה תפילה מיוחדת עבור ישראל.

דוברות משרד החוץ

לאחר מכן, קיים שר החוץ סדרה ארוכה של פגישות עם צמרת ההנהגה, ובהם הנשיא, ראש הממשלה ושרי החוץ, המשפטים, המשטרה, החקלאות והדגה.

במהלך הביקור קיימו סער וראש ממשלת פיג'י, סיטיבני רמבוקה, מסיבת עיתונאים משותפת שבה הכריז רמבוקה על תחילתו של "תור זהב" ביחסי המדינות. ראש הממשלה רמבוקה הדגיש את מחויבותו לקשר הדינמי וציין כי ארצו מכירה בזכותה הריבונית של ישראל להגן על אזרחיה מפני טרור ומפני איומים על קיומה. סער מצדו שיבח את עמידתה העקבית של פיג'י לצד ישראל בזירה הבינלאומית.

השגרירות החדשה בסובה תפעל כנציגות אזורית שתשרת את ישראל מול פיג'י ומול תשע מדינות איים נוספות באוקיינוס השקט. במסגרת זו, חתם שר החוץ עם שרי הממשלה על מזכרי הבנות, בהם הסכם כוונות לשיתוף פעולה בנושאי ביטחון לאומי והסכם להכשרת דיפלומטים.

מדובר בשגרירות החדשה הרביעית שחונך סער בתוך פחות משנה וחצי, בהמשך לנציגויות שנפתחו במולדובה, זמביה ואסטוניה.

היחסים הדיפלומטיים בין המדינות כוננו עוד בשנת 1970, וכללו ביקורים רשמיים כבר משנות ה-70 וה-80. פריצת הדרך הנוכחית החלה להתרקם בפברואר 2025, אז נפגש סער עם רמבוקה בוועידת מינכן, וזה הודיע על כוונתו לפתוח נציגות בישראל. בספטמבר האחרון מימשה פיג'י את הבטחתה וחנכה רשמית את שגרירותה בירושלים, צעד שבעקבותיו הכריז סער בדצמבר 2025 על כוונת הממשלה לפתוח את השגרירות הנוכחית בסובה במהלך שנת 2026.