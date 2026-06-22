למה הנשיא טראמפ התהפך? ריאיון מיוחד עם בכירה לשעבר בממשל טראמפ

בעיצומו של אחד השבועות המתוחים והמורכבים ביותר ביחסי ישראל-ארצות הברית בשנים האחרונות, ויקטוריה קוץ, לשעבר סגנית היועץ לביטחון לאומי של הנשיא טראמפ, ישבה לריאיון מיוחד מול מצלמות i24NEWS. קוץ, שנחשבת עד היום לאחת הדמויות המקורבות ביותר לאיש היושב בחדר הסגלגל, עומדת כיום בראש מכון מחקר מוביל לביטחון לאומי ומדיניות חוץ, וקולה ממשיך להישמע היטב במסדרונות הבית הלבן.

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בעוד שבכירים רפובליקנים רבים יצאו בימים האחרונים בביקורת פומבית וחריפה נגד ההסכם, קוץ מציגה עמדה מאופקת יותר. לדבריה, למרות שורת ההקלות שניתנו לאיראן, המדינה עדיין נמצאת בעמדת חולשה משמעותית. היא מדגישה כי החששות מפני קריסה מוחלטת של מדיניות הלחץ על המשטר בטהראן הם מוקדמים מדי.

קוץ מבהירה בריאיון כי אין מקום לפרש את הדברים כהתרחקות אסטרטגית של וושינגטון מירושלים. היא מציינת כי הברית בין המדינות נותרה איתנה גם בתקופה הנוכחית של חילוקי דעות, ומזכירה כי מאז שהושג ההסכם, הנשיא טראמפ אף הצהיר כי הוא יצטרף לפעולותיה של ישראל נגד איראן.