"קצרה ידינו מלהושיע": בג"ץ הכריע - אלון שמריז, שנורה בשוגג ע"י צה"ל, לא ייקבר קבורה צבאית

בג"ץ דחה את עתירת הוריו של אלון ז"ל לקבור אותו בקבורה צבאית • "יובהר כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד", נכתב, "אין בה לגרוע מההערכה הראויה להתנהלותו של אלון ז"ל, אשר גילה אומץ לב יוצא דופן"

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
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אלון שמריז ז"ל, החטוף שנורה בשוגג ע"י לוחמי צה"ל
אלון שמריז ז"ל, החטוף שנורה בשוגג ע"י לוחמי צה"לפרטי

בג"ץ דחה היום (ראשון) את עתירת הוריו של אלון שמריז ז"ל, החטוף שנהרג מאש צה"ל, לקבור אותו בקבורה צבאית.

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"חרף ההבנה העמוקה לכאבם של העותרים והשתתפותנו בצערם על האובדן הכבד, לא מצאנו כי החלטת המשיבים חורגת מגדר הוראות הדין, ומשכך אין בידינו להיעתר לסעדים המבוקשים בה", נכתב בהחלטה.

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"יובהר כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, כפי שהיא מתחייבת על יסוד התשתית הנורמטיבית והעובדתית הקיימת וכללי הביקורת השיפוטית. לחזית המשפטית מגבלות משלה, ואין בה לגרוע כהוא זה מההערכה הראויה להתנהלותו של אלון ז״ל, אשר גילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנשוא. אנו מצטרפים להוקרתו, ומבקשים להביע את תנחומינו לעותרים ולבני משפחתו".

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