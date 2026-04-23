הרכב מורחב של שבעה שופטים יתכנס הבוקר (חמישי) בבית המשפט העליון לדון בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה. הדיון יועבר בשידור ישיר.

הדיון מאחד שלוש עתירות מרכזיות שהוגשו נגד הממשלה: עתירת התנועה למען איכות השלטון בישראל, עתירתה של הילה שי ושותפים נוספים, ועתירת עמותת "זולת" לשוויון וזכויות אדם.

לאור חשיבותה הציבורית של הסוגיה, הדיון ייערך בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים: המשנה לנשיא נעם סולברג, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

בהתאם להחלטה שקיבל הרכב השופטים בשבוע שעבר, ועל מנת להבטיח שקיפות מלאה, הדיון יצולם וישודר בשידור ישיר. הציבור יוכל לצפות במהלך הדיון באתרים הרשמיים של בית המשפט העליון והרשות השופטת, וכן בערוצי הפייסבוק והיוטיוב של דוברות הרשות השופטת.