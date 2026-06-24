בצעד חריג, בית משפט השלום בירושלים הורה היום (לרביעי) למשטרה לפצות תושב אזור ירושלים שנעצר השבוע בחשד לביצוע עבירות מין חמורות, לאחר שקבע כי מעצרו בוצע בניגוד להחלטת בית המשפט וללא בסיס חקירתי חדש.

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החקירה נפתחה לפני מספר שבועות בעקבות תלונה של אישה שטענה כי החשוד אנס אותה תוך שימוש בסם אונס. מנגד, החשוד הכחיש את החשדות וטען כי מדובר ביחסים בהסכמה וכי התלונה הוגשה במסגרת ניסיון סחיטה.

בשלב מוקדם יותר של החקירה ביקשה המשטרה להוציא נגדו צו מעצר, אולם בית משפט השלום דחה את הבקשה והורה לבצע פעולות חקירה נוספות שיסייעו לבסס או להפריך את החשדות.

אלא שבדיון שנערך לאחר מעצרו התברר כי המשטרה לא ביצעה את פעולות החקירה שעליהן הורה בית המשפט. השופט אריאל ארליך מתח ביקורת חריפה על התנהלות החוקרים וציין כי מלבד חקירת החשוד עצמו לא נוספו חומרים חדשים לתיק.

"היום הובא המשיב לאולמי בידי שב"ס כשהוא כבול, לאחר שנעצר אתמול ברחובה של עיר על ידי כוחות משטרה", כתב השופט בהחלטתו. "עיינתי בתיק החקירה והופתעתי לגלות שאין כל חדש בו מלבד חקירת החשוד".

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נציג המשטרה הודה במהלך הדיון כי פעולות החקירה שעליהן הורה בית המשפט לא בוצעו, אך ביקש שלא לפסוק פיצוי לחשוד. לדבריו, החלטה כזו עלולה ליצור תקדים שירתיע יחידות חקירה מביצוע מעצרים בעתיד.

בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להאריך את המעצר והורה על שחרורו המיידי של החשוד ללא תנאים. בהחלטתו כתב השופט: "בנסיבות הללו מדובר במעצר שווא. ישנם מעצרי שווא, וישנם מעצרי שווא בניגוד להחלטת בית המשפט. זכותה של היחידה החוקרת שלא להסכים עם החלטת שופט, והדרך פתוחה בפניה להגיש ערר. אולם אין היא רשאית לפעול בניגוד אליה תוך שלילת חירותו של אדם", קבע השופט ארליך והוסיף: "על כן אינני רואה ברירה אלא לפסוק לחשוד, שישוחרר כמובן ללא תנאי, פיצוי בשל מעצר שווא בסך של 620 שקלים"