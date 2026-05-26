בבית המשפט העליון החל הבוקר (שלישי) דיון המשך בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צה"ל. הדיון מתנהל בפני הרכב השופטים דפנה ברק-ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר, לאחר שהמהלך הוקפא בעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגד סגירת התחנה. בין המתנגדות המרכזיות למהלך ניצבת היועצת המשפטית לממשלה, ועל כן שר הביטחון ישראל כ"ץ מיוצג בהליך על ידי עורך הדין הפרטי דוד פטר במימון המדינה.

במהלך הדיון באולם נרשמה נוכחות של משפחות שכולות המתנגדות לפעילות התחנה ומייחלות לסגירתה. מנגד, באי כוחו של ועד עובדי גל"צ צפויים להציג טענות לפגמים קשים בעבודת הוועדה המייעצת שבחנה את עתיד התחנה, וטענו כי חבריה נבחרו מראש בשל אג'נדה פומבית הקוראת לסגירה.

הדיון הנוכחי מגיע לאחר שבפברואר האחרון ניתן צו על תנאי שהקפיא את החלטת הממשלה והעביר אליה את נטל ההוכחה לנמק מדוע לא תבוטל הסגירה. מול הממשלה ניצבות חמש עותרות, בהן התנועה לאיכות השלטון וההסתדרות, לצד מפקדי עבר של התחנה, בוגרים בולטים ומשפחות שכולות התומכות בהמשך שידורי גל"צ. במידה והממשלה לא תצליח לשכנע את השופטים כי ההליך היה תקין, בג"ץ עשוי להורות על ביטול סופי של החלטת הסגירה.