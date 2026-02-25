בית המשפט דחה את בקשת שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון להעלות לעדות את ישראל אינהורן, יונתן אוריך וארי פלדשטיין, בנימוק שאין לפרשת קטארגייט שום קשר לפרסום של יעלון, כך חשף היום (רביעי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

נזכיר כי יעלון טען בעבר בראיון כי קיים מידע מודיעיני שראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל תמורה כספית של עשרות מיליוני שקלים מקטאר.

השופטת אביגיל פריי קבעה עוד שבקשת גילוי המסמכים של יעלון היא בבחינת "מסע דיג" כדי לחפש ראיות בדיעבד שיתמכו בפרסום שלו.

בנוסף נקבע כי המסמכים שגילויים מבוקש, מצויים באופן גורף תחת הגנת פרטיותו של התובע ובני משפחתו שכלל אינם צד להליך. בין הפרטים המופיעים בהם: פירוט מלא של חשבונות הבנק של התובע ובני משפחתו, פירוט חשבונות הקריפטו, דפי חשבון של השנים 2012 ו-2018 ביחס לכל אחד מחשבונות הבנק; פירוט חשבונות מפלגת הליכוד - כאשר מתוכן השיחה אין איזכור של מפלגת הליכוד ביחס אליה מתייחסת התובענה; כתבי טענות, פרוטוקולים והחלטות בתביעות לשון הרע שהוגשו ע"י התובע בשבע השנים האחרונות.

נזכיר כי ב-11 במרץ 2025, נתניהו הודיע כי הוא תובע את שר הביטחון לשעבר יעלון, לאחר שזה טען כאמור בריאיון ברשת ב' כי רה"מ קיבל תמורה כספית של עשרות מיליונים ממדינת קטאר, זאת במסגרת פרשת "קטאר-גייט".

"שום דבר לא ימנע ממני מלהמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען הביטחון של המדינה שלנו", אמר ראש הממשלה, "לא קמפיין הפייק חדשות האלה, ממלאים בלון באוויר חם וזה יוצא באותה מהירות שזה מתמלא. מתפרות התיקים לא עומדות בקצב של התפרקות התיקים".

"תבעתי את יעלון על השקר הנתעב לפיו קיבלתי משהו מקטאר", הודיע נתניהו, "לא קיבלתי מהם כלום אבל מבוגי אני אקבל, זו רק ההתחלה. שום דבר לא ירתיע אותי, לא הקמפיין הזה של איומים בסחיטה נגדי ונגד משפחתי, כולנו יודעים מאיפה זה בא".

יעלון מצדו מסר בתגובה: "אני שומע שמממן חמאס מתכוון לתבוע אותי, אדרבא. אולי זו תהיה הזדמנות לשמוע הסבר למזוודות הכסף המזומן מקטאר לחמאס" והוסיף כי ראש הממשלה "בלחץ מחקירת שב"כ, שהוטל עליה צו איסור פרסום. גם הניסיון לפטר את ראש השב"כ והיועמ"שית נובע מהלחץ הזה".