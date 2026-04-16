עוזרת משפטית במחוזי הוצאה לחופשה כפויה לאחר שקראה לתלות את בן גביר
העובדת המשמשת כעוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בלוד, השתתפה בהפגנה בכיכר הבימה שם נשאה שם שלט הקורא להוציא להורג את השר לביטחון לאומי • בעקבות פניית i24NEWS העובדת הושעתה מתפקידה באופן מיידי
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
עוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בלוד שנכחה בהפגנה בכיכר הבימה נגד הממשלה נשאה שלט הקורא להוציא להורג את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בעקבות פניית i24NEWS, העובדת, העונה לשם אבישג בן שמואל, הוצאה לחופשה כפויה באופן מיידי.
תגובת דוברות הרשות השופטת: "הנושא הועבר לבדיקה של אגף המשמעת בהנהלת בתי המשפט. העובדת הוצאה לחופשה מידיית עם היוודע הדבר".
