עוזרת משפטית במחוזי הוצאה לחופשה כפויה לאחר שקראה לתלות את בן גביר

העובדת המשמשת כעוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בלוד, השתתפה בהפגנה בכיכר הבימה שם נשאה שם שלט הקורא להוציא להורג את השר לביטחון לאומי • בעקבות פניית i24NEWS העובדת הושעתה מתפקידה באופן מיידי

אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט