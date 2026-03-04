משפחה ממודיעין עילית, שביקשה להוקיר את עבודת המשטרה בחג הפורים, מצאה את עצמה בלב דרמה קטנה לאחר שהשקיעה "קצת יותר מדי" בפרטים הקטנים.

האירוע החל בשעות הבוקר, כשדיווחים על רכב חשוד החלו לזרום למוקד המשטרה. הסיבה? רכב אזרחי שעליו הודבקו שלטי "משטרה POLICE" ולוחיות רישוי אדומות - כמו בניידות המשטרה. שוטרי תחנת מודיעין עילית ממרחב שומרון איתרו במהירות את בעל הרכב ועיכבו אותו לבירור.

בבדיקה התברר כי לא מדובר בניסיון התחזות פלילי, אלא בתחפושת משפחתית של שוטרים שכללה גם את הרכב המשפחתי. האב הסביר כי לא היה כלל בכוונתם לעורר חשש או לבצע עבירה והביע צער על המעשה.

כדי לחתום את האירוע ברוח טובה, הגיע הלילה "כוח תגבור" מיוחד לתחנה. בני המשפחה - מחופשים לשוטרים מקטן ועד גדול - הגיעו לתחנה והעניקו משלוחי מנות לשוטרים.