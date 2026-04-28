זוכי פרס לנדאו ל-2026: המדע והתרבות הישראלית בחזית הלכידות החברתית

תשעה זוכים וזוכות נבחרו לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו לשנת 2026, כפי שהוכרז רשמית היום (שלישי). עבור הציבור הישראלי, רשימת הזוכים השנה מהווה מפה של המצוינות האקדמית והתרבותית הפועלת בתוך המורכבות של השנים האחרונות, כאשר לצד ההישגים במעבדות ובבמות, הוענק פרס מיוחד לעמותת "כוכבי המדבר" על פועלה לגישור ולהידברות בחברה. כל אחד מהזוכים יזכה למענק של 150 אלף שקלים, מתוך קופה כוללת של למעלה ממיליון שקלים המיועדים לשימור וטיפוח ההון האנושי בישראל.

עמותת "כוכבי המדבר" קטפה את הפרס המיוחד על שם אביגדור יצחקי, המוענק לארגונים אזרחיים ללא מטרות רווח. ועדת הפרס בחרה בעמותה בשל מודל המנהיגות המשותף ליהודים וערבים שהיא מפעילה בנגב, תוך הדגשה כי פעילותה לבניית אמון ודיאלוג היא קריטית במיוחד על רקע המתחים החברתיים שגברו מאז אוקטובר 2023. השופטים ציינו כי מדובר במודל ניהולי המהווה "פרקטיקה יומיומית של שותפות", ולא רק הצהרה ערכית.

בתחום המדעים, נבחרו חוקרים ששינו את פני המחקר הבינלאומי. פרופסור דן פאר מאוניברסיטת תל אביב זכה בפרס בתחום הננוטכנולוגיה על פיתוח מערכות להובלה ממוקדת של תרופות וחיסוני RNA, טכנולוגיה המהווה אבן דרך ברפואה מותאמת אישית.

לצידו זכו פרופסור אירית דינור ממכון ויצמן למדע על הישגיה בתורת הסיבוכיות החישובית, פרופסור אלכסנדרה קלב על מחקריה הסוציולוגיים בנושא אי-שוויון בארגונים, ופרופסור ליאורה בילסקי על מחקריה המשפטיים פורצי הדרך בנושא חקר השואה והשבת רכוש לקורבנות.

עולם התרבות והאמנויות קיבל ייצוג מגוון שנע בין מסורת עתיקה לחדשנות בימתית. הרקדנית איריס ארז זכתה בפרס בתחום המחול על ביצועיה המשלבים וירטואוזיות עם מחויבות חברתית, בעוד שבתחום המוזיקה נבחר אנסמבל הפיוט ירושלים, שמצליח להנחיל את מסורות צפון אפריקה והמזרח התיכון לקהלים צעירים וחדשים.

בתחום תיאטרון הילדים זכה שחר מרום, ממנהליו האמנותיים של תיאטרון הקרון, ובתחום הקולנוע הוכרז עידו דולב, מעצב אמנותי בכיר שעיצב את חזותן של כמה מהיצירות הבולטות ביותר במסך הישראלי בעשורים האחרונים.

פרס לנדאו, המציין השנה רבע מאה להיווסדו, נקרא על שמו של מיכאל לנדאו, יושב ראש מפעל הפיס הראשון שמונה לתפקידו בשנת 1951. במהלך 25 השנים האחרונות, הפרס הפך לאחד התארים היוקרתיים בישראל. הזוכים נבחרים על ידי ועדות מקצועיות המורכבות מאנשי אקדמיה, מבקרי אמנות וזוכים משנים קודמות, מה שמבטיח הליך בחירה המבוסס על הישגים מוכחים והשפעה ארוכת טווח על החברה הישראלית.

"מצוינות, יצירה, מדע ודיאלוג חברתי הם עמודי התווך של חברה חזקה ומתפקדת", מסר איציק לארי, יושב ראש מפעל הפיס, עם פרסום השמות. "אנחנו גאים להוקיר אמנים ומדענים שתרמו תרומה משמעותית לתרבות ולמדע הישראלי, במיוחד בתקופה שבה החברה האזרחית זקוקה לחיבורים ולמרקם חברתי חזק".