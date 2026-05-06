סערה במשטרה בעקבות ראיון שהעניק נצ"מ אבישי מועלם מבלי שקיבל אישור לכך מהארגון. בקדימון לראיון שפורסם אתמול (שלישי), כשהוא לבוש במדי משטרה, יצא מועלם במתקפה חריפה נגד רשויות החוק והאשים את השב"כ והפרקליטות ב"תפירת תיק" נגדו ב"מיליון אחוז".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במשטרה לא הכירו את דבר הראיון ל"כאן חדשות" מראש, וכעת בוחנים את תוכנו ואת האפשרות לנקוט בצעדים נגד הקצין. המתקפה מגיעה לאחר שכבר התקבלה החלטה סופית להגיש נגד מועלם כתב אישום בכפוף לשימוע, הודעה שטרם נמסרה לו רשמית.

לצד המתקפה על הפרקליטות, מועלם הפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי צמרת מערכת הביטחון: "מי שתפר לי תיק זה קודם כל השב"כ, ראש השב"כ, ראש החטיבה היהודית ופרקליטות המדינה". נציין כי המפכ"ל לוי נמנע עד כה מנקיטת צעדים נגדו, גם לאחר שהתבררו החשדות בפרשה ואף לאחר שנחשף כי מועלם כינה אותו בביטויים מבזים.

כאמור, מועלם חשוד ב"פרשת מקורבי השר בן גביר". לפי החשדות, הוא פעל להשפעה פסולה על קידומו בארגון בתמורה ל"סטייה מן השורה" בטיפול בתיקי פשיעה לאומנית. מועלם חשוד כי העלים עין ממידע מודיעיני הנוגע לפעילי ימין קיצוני וסירב לעצור חשודים בטרור יהודי למרות דרישת השב"כ, ובתמורה לקידום בדרגה ובתפקיד על ידי השר לביטחון לאומי.

במסגרת הפרשה נחקרו דמויות בכירות נוספות, וביניהן ראש מטה המשרד לביטחון לאומי לשעבר, חנמאל דורפמן, החשוד שביקש ממועלם מידע משטרתי חסוי ללא סמכות.