אם הנפילות: העיר שהפכה למופגזת ביותר בישראל

פתח תקווה ניצבת במוקד המערכה לאחר שחודש וחצי של הפגזות רצופות הפכו אותה לעיר שספגה את כמות הנפילות והרסיסים הגבוהה ביותר במדינה. המציאות הביטחונית המאתגרת, שכללה זירות נפילה רבות ואזעקות חוזרות ונשנות, שינתה את שגרת החיים בעיר והפכה אותה ליעד המופגז ביותר בישראל במהלך התקופה האחרונה.

ההפגזות המסיביות הולידו גל נרחב של שמועות ותיאוריות קונספירציה בקרב התושבים, המנסים להסביר את המיקוד האיראני הממוקד בעיר. בין הטענות שנפוצו ברחובות וברשתות החברתיות עלו השערות בנוגע לקיומם של מפעלי טילים, מתקני כלי טיס בלתי מאוישים או בסיסים צבאיים תת-קרקעיים המפוזרים לכאורה ברחבי העיר. למרות חוסר האימות הרשמי לטענות הללו, הן הפכו לחלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי בפתח תקווה תחת האש.

לצד המתח המבצעי והשמועות, תושבי העיר מתמודדים עם המצב גם באמצעות הומור ובדיחות שמתרוצצות בקהילה. בסיור שנערך בין זירות הנפילה עם דמויות מוכרות כמו ליהי גרינר והסטנדאפיסט ארז שלם, בלט הניסיון לשלב אתנחתא קומית בתוך המציאות המורכבת. השילוב בין הנזק הפיזי הכבד לבין הרוח המקומית מגדיר מחדש את עמידותה של העיר, שזכתה בנסיבות אלו לכינוי המפוקפק "אם הנפילות".