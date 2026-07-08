חשד להרעלה: 12 נשים נמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי במזרח ירושלים
דליפת פחמן דו חמצני מגנרטור גרם להרעלתן של 12 נשים במזרח ירושלים • שבע מהן במצב בינוני וחמש נוספות במצב קל • שלושה חשודים עוכבו לחקירה
חשד לאירוע חומרים מסוכנים במזרח ירושלים: 17 נשים אותרו היום (רביעי) במכון יופי בשכונת א-טור כשהן מחוסרות הכרה, זאת בשל דליפת פחמן דו חמצני מגנרטור בחניון תת קרקעי.
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שבע מהנשים פונו מהמקום במצב בינוני וחמש נוספות במצב קל. הבנות פונו לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק. בין הנשים שנפגעו ישנן כמה בנות משפחה שהגיעו למקום להתארגן לחתונה וכמה עובדות המספרה.
לפני תחקיר ראשוני, עולה כי במקום הופעל גנרטור שחובר בצורה פיראטית. כתוצאה מהחיבור הלקוי, נפלט והצטבר בחלל המבנה הגז הרעיל פחמן חד-חמצני (CO). מנהלת המספרה, מתקין הגנרטור וחשוד נוסף עוכבו לחקירה.
פרמדיקים במד"א פאדי דקידק ולישי שמש וחובש מד"א אלי אייזנבך, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו המולה רבה ומן המכון הקוסמטי, יצאו 12 נפגעות כשחלק מהן בהכרה מעורפלת והשאר בהכרה מלאה, לאחר שככה"נ שאפו חומר מסוכן. הענקנו להן טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן בינוני וקל".
המקום פונה מכלל הנוכחות שהיו בו, ובעקבות פעולות כוחות הכיבוי וההצלה, לא נשקפת סכנה לציבור בקרבת המבנה או בדירות המגורים הסמוכות.