פחות משבוע לפני ליל הסדר, בצפון כבר הרגישו את תחילת עונת השיא. הצימרים התמלאו, ההזמנות נסגרו, ובעלי העסקים התכוננו לתקופה שאמורה הייתה להציל להם את השנה. אלא שאז - המציאות הביטחונית טרפה את הקלפים. כתבנו בצפון אוריה קשה שוחח עמם היום (חמישי).

"הכל היה מוכן... ואז הגיעה המלחמה", סיפר אחד מבעלי המלונות באזור. חג הפסח, שבשנים רגילות נחשב לנקודת אור כלכלית עבור בעלי העסקים בצפון, הפך למכה נוספת בשרשרת משברים שנמשכת כבר יותר משנה.

ביישוב בית הלל, בעלי צימרים השקיעו עשרות אלפי שקלים בהכנות לחג - שיפוצים, ציוד חדש, היערכות לקליטת מבקרים. כעת, רבים מהם נאלצים להתמודד עם ביטולים גורפים. למרות זאת, יש מי שמנסים לשמור על שגרה מסוימת: בעל צימר מקומי סיפר כי החליט להשאיר את המסעדה פתוחה, במה שהוא מגדיר ,תמונת ניצחון קטנה".

גם בענף התיירות האתגרית המצב קשה. באתר רפטינג נהר הירדן, שבדרך כלל פועל סביב השעון בתקופת הפסח, הפעילות כמעט ונעצרה לחלוטין. הבעלים מספרים כי השקיעו ברכישת ציוד חדש, כולל סירות, לקראת העונה - אך כעת הכל עומד ללא שימוש.

במטולה, היישוב הצפוני ביותר בישראל, התמונה קשה אף יותר. בתי המלון ריקים, הרחובות שקטים, ובעלי העסקים מדברים על חוסר ודאות מוחלט לגבי העתיד.

מאחורי כל ביטול עומדים עובדים, משפחות ופרנסה שנעלמת בן רגע. בצפון, אזור שכבר למעלה משנה מתמודד עם מתיחות ביטחונית מתמשכת, גם חג הפסח הקרוב לא מצליח להביא עמו את התקווה המיוחלת.