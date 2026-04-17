חברת הכנסת מירב בן ארי (יש עתיד) תקפה בפינת "מפגש קצוות" בקבינט שישי, ששודרה היום (שישי), את התנהלות הממשלה ומודה כי בקרב מצביעי האופוזיציה שורר תסכול עמוק מכך שראש הממשלה בנימין נתניהו טרם סיים את תפקידו.

לדבריה, הציבור אינו מאוכזב מתפקוד מפלגתה, אלא מהעובדה שהאופוזיציה לא הצליחה להוביל להפלת הממשלה למרות המצב הפוליטי והביטחוני. בן ארי הדגישה כי בניגוד למפלגת הליכוד, יש עתיד מחזיקה באידיאולוגיה ומצע ברורים, והיא נערכת למאבק על המצביעים אל מול הכוחות הפוליטיים של נפתלי בנט וגדי איזנקוט.

המדיניות בעזה מוכתבת כעת על ידי ארצות הברית בזמן שישראל נכשלת בהשגת יעדיה האסטרטגיים, כך טענה חברת הכנסת בראיון שהתקיים השבוע. בן ארי ציינה כי השליטה בפועל ברצועה מבוצעת על ידי הרשות הפלסטינית ומפקדה אמריקנית הממוקמת בקריית גת, בעוד שנתניהו נמנע מקידום חלופות שלטוניות.

היא הוסיפה כי בעוד שיושב ראש מפלגתה, יאיר לפיד, היה הראשון שזיהה את מצרים כמתווך הוגן והעדיף אותה על פני קטאר, הממשלה הנוכחית נגררת אחרי אינטרסים זרים. ישראל לא רשמה הישגים משמעותיים במערכה הנוכחית ולא עמדה ביעדים הרשמיים שקבע ראש הממשלה, הכוללים את חיסול הגרעין האיראני והכרעת ארגוני הטרור.

בן ארי הבהירה כי היא אינה מגדירה את המצב כהפסד צבאי ונותנת גיבוי מלא ללוחמי צה"ל הפועלים בשטח, אך הביעה דאגה עמוקה מכך שישראל נאלצת לסמוך על האמריקאים שישמרו על האינטרסים שלה. בנוגע לראש הממשלה - התחייבה בן ארי לעיני המצלמות: "נחליף אותו".