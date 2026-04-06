ברקע המחלוקת על ארדן: בועז לוי נבחר לתפקיד יו"ר התעשייה האווירית

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והשר הממונה על רשות החברות הממשלתיות, דודי אמסלם, הכריזו היום (שני) על בועז לוי כמועמד המוסכם לתפקיד יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית.

המינוי, שצפוי לעבור את אישור הוועדה למינויי בכירים בימים הקרובים, מגיע על רקע הסרת מועמדותו של גלעד ארדן לתפקיד, לאחר חודשים של חילוקי דעות פוליטיים ומקצועיים סביב זהות היושב ראש הבא של ענקית הביטחון הממשלתית.

בועז לוי, בן 65, מחזיק בתואר שני בהנדסת מערכות מהטכניון וזכה בעבר בפרסי ביטחון ישראל על תרומתו לפיתוחים טכנולוגיים ששינו את פני השדה המבצעי. מינויו כעת כפוף לאישור פורמלי של מליאת הדירקטוריון, הליך שנחשב לטכני לאור ההסכמה הרחבה בין השרים הממונים.

לוי, מהנדס אווירונאוטיקה וחלל בהכשרתו, נחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של מערך ההגנה האווירית הישראלי. הוא החל את דרכו בחברה בשנת 1990 וטיפס בסולם הדרגות כמהנדס בפרויקט ה"חץ", דרך ניהול חטיבת מערכות טילים וחלל ועד למינויו כמנכ"ל החברה. במהלך כהונתו כמנכ"ל, הוביל לוי את החברה לשיאים פיננסיים ולעסקאות ייצוא בשווי מיליארדי דולרים, בהן מכירת מערכת ה"חץ 3" לגרמניה ומערכות ה"ברק" למדינות ברחבי העולם.

ההחלטה למנות "איש פנים" לתפקיד היושב ראש נועדה להבטיח יציבות במערכת בתקופה שבה מערכת הביטחון מקדמת תוכנית אסטרטגית רחבת היקף להשגת עצמאות חימושית. שר הביטחון הדגיש כי לוי הוא האיש המתאים להוביל את קידום הנפקת החברה בבורסה, מהלך כלכלי משמעותי שנמצא על הפרק מזה זמן רב, במקביל להאצת פיתוח מערכות נשק מתקדמות עבור צה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "בועז לוי גדל בתעשייה האווירית, צמח בה לאורך עשרות שנים ומכיר את החברה לעומק. ההיכרות הרחבה שלו עם כל רבדי הארגון והניסיון הרב שצבר מעניקים לו יכולת ייחודית להוביל את הדירקטוריון בשלב משמעותי זה. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים תוכנית אסטרטגית רחבת היקף בהשקעה של מאות מיליארדי שקלים לבניין הכוח של מדינת ישראל ולהשגת עצמאות חימושית.

"לתעשייה האווירית יש תפקיד מרכזי במהלך הלאומי הזה, ואני בטוח כי בועז לוי הוא האיש הנכון להוביל תהליכים ביטחוניים משמעותיים, להאיץ פיתוח וייצור מערכות מתקדמות ולחזק את עליונותה האיכותית של מדינת ישראל. במקביל, אני משוכנע כי הוא יוביל גם מהלכים כלכליים אסטרטגיים שיחזקו את החברה, ובראשם קידום הנפקת התעשייה האווירית, הרחבת פעילותה בשווקים הבינלאומיים והמשך ביסוסה כנכס אסטרטגי ראשון במעלה לביטחון מדינת ישראל".

השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות, דודי אמסלם: "מינויו של בועז לוי ליו"ר הדירקטוריון הוא עבורי סגירת מעגל של צדק ומקצוענות. כבר לפני מספר שנים, כשנלחמתי על מינויו למנכ"ל החברה מתוך אמונה עמוקה ביכולותיו, ידעתי שזהו המינוי הנכון ביותר למדינת ישראל. השנים שעברו הוכיחו שההתעקשות עליו השתלמה בגדול - בועז הוביל את התעשייה האווירית לפסגות ושיאים חסרי תקדים. אני בטוח שגם כיו"ר, הניסיון והחזון שלו יבטיחו את המשך תנופת העשייה והמשך הצלחתה של החברה בחזית הביטחון והכלכלה."