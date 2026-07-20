נער בן 17 נהרג בתאונה בין משאית לשני כלי רכב סמוך לקריית גת

נער בן 17 נהרג הלילה (שלישי) בתאונת דרכים בין משאית לשני כלי רכב סמוך למחלף קריית גת. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נאלצו לקבוע את מותו של נער בן 17.

צוותי מד"א נוספים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח קפלן גבר בן 27 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

פראמדיק במד"א רועי חזי, חובש רפואת חירום ביחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א גלעד חג'בי סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לפצועים שהיו לכודים ברכב. הענקנו להם טיפול רפואי תוך כדי פעולות החילוץ, אך לצערנו לאחר פעולות החייאה מתקדמות נאלצנו לקבוע את מותו של אחד הפצועים. פצוע נוסף פונה באמבולנס של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני."