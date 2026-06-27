סריקות אחר שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן סמוך ללהבות הבשן

שתי נערות נסחפו היום (שבת) בזרם נהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבצפון עמק החולה. הקשר עם הנערות נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, וחברותיהן ששהו עימן קודם לכן דיווחו על כך לכוחות הביטחון וההצלה.

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כוחות משטרה רבים, ביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ, וחמישה צוותי כבאות והצלה ממרחב גליל גולן, נמצאים במקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנערות.

אתמול שני צעירים כבני 21 נמשו מהים לאחר שטבעו בחוף ירושלים בראשון לציון. צוותי רפואה העניקו לצעירים טיפול רפואי מציל חיים בשטח כשהם מעורפלי הכרה בעקבות הטביעה. לאחר ייצוב ראשוני של מצבם בשטח, פונו השניים בדחיפות לבית החולים וולפסון בחולון, כאשר אחד מהם מוגדר במצב בינוני עד קשה והצעיר השני פונה כשאבחנתו מוגדרת במצב בינוני.