תקרית חריגה התרחשה בבית החולים בני ציון שבחיפה, כאשר רופא השפיל שוטר שהגיע עם אשתו לקבל טיפול במחלקת יולדות. השוטר טוען שהרופא אמר לו אתה שוטר של בן גביר וערער על אבהותו. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) את הסיפור ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ', לצד הקלטה של האירוע.

שוטר, שמשרת כבר כ-20 שנה בכוחות הביטחון, מגיע עם אשתו המאושפזת בהיריון בסיכון. לדבריו, במהלך ביקור רופאים, הרופא הבכיר, ד"ר דורון שפיגל מתבטא כלפיו בצורה פוגענית, לעיני צוות ומטופלים.

"שים את היד, שים את היד, תרגיש את הלב שלי. אתה צחקת והתחלת להתבדח על זה שאני שוטר של בן גביר. אני שתקתי, אני הורדתי את המשקפיים ממבוכה, הזעתי. שתקתי ממבוכה מול כל הסגל של הרופאות שהיו שם", אמר השוטר בהקלטה.

לדבריו, הרופא אף מתייחס אליו כ"שוטר של בן גביר" ובהמשך, כך לטענתו, חוצה קו נוסף. "אתה אמרת לי… אם אתה במשטרה כל היום ממי אשתך בהיריון?", אמר הרופא.

לפי מכתב התראה ששלח באמצעות עורך דינו יוני ג'ורנו, מדובר באמירות פוגעניות ומשפילות, שנאמרו בפומבי, ואף כללו הטלת ספק באבהות. "תסתכל על הרגליים שלי... אני לא יודע, אני לא יודע בנאדם אחר איך היה מגיב. אתה גרמת לי נזק. אתה לא צריך להסביר לי, אני לא חולם אפילו. כי אתה שמת אותי במצב כזה מול 5-6 נשים, אתה ואשתי ואתה יורד עליי", הסביר השוטר.

בהקלטה נשמע הרופא לא מכחיש את הדברים, אלא להיפך: "אני מתנצל, רק אגיד לך עוד משהו... אתה צודק, לא הייתה שום כוונה רעה. לא, לא צחקתי עליך. זה כזה סגנון כזה של לנסות לעשות אווירה כאילו קצת יותר רגועה, מתוך עניין שגם הסטודנטים יקשיבו וגם המתמחים".

לדבריו, מדובר היה בפתיחות לא מוצלחת וניסיון “לעשות אווירה”, אך השוטר לא מקבל את ההסבר: "ועל זה שאשתי נחשבת בשביל להסביר לי שכן היית בשבוע הזה בבית, כי אתה הטלת ספק שיכול להיות שזה לא שלי, על זה אני לא הולך לשתוק".

השוטר ואשתו דורשים התנצלות רשמית ופיצוי של עשרות אלפי שקלים ומבהירים: אם לא - יפנו לבית המשפט.

עורך דינו של השוטר מסר: "האירוע הזה הוא תמרור אזהרה בוער לכולנו, כן? היום רופא שבודק שיוך פוליטי לפני שבודק מישהו, מחר שוטר יעצור אזרח לפי העמדה הפוליטית שלו, מחרתיים שופט יפסוק לפי מה שהנאשם הצביע בקלפי. אם לא נעצור את זה עכשיו, המדינה הולכת לאבדון. כשאנחנו בתפקיד ציבורי המדים הם של המדינה, הם לא של מפלגה. ואני מצפה מרופא שנשבע אמונים ולובש מדים להתעסק בהצלת חיים ולא בהטפה פוליטית".

לצד זאת, חשוב להדגיש, מדובר במקרה חמור, אך נקודתי, שאינו משליך על בית החולים כולו. השוטר עצמו מספר כי גם כעת, ימים אחרי האירוע הוא מתקשה להתאושש מההשפלה שחווה. לדבריו, הפעם זה נגמר במילים אבל זה היה יכול להיגמר אחרת.

מהמרכז הרפואי בני ציון נמסר בתגובה: "מיד עם קבלת פנייתך, הנושא הובא לבחינת הנהלת המרכז הרפואי. מנהל אשפוז יום במחלקת נשים, ד"ר דורון שפיגל, הסביר כי התנצל בפני בני הזוג על ההתבטאות שנאמרה במהלך שיחה שלא התנהלה באופן הראוי, והבהיר כי הדברים אינם משקפים את כוונותיו. בהמשך, שב והתנצל בפני הבעל גם בשיחה אישית במשרדו".

"המרכז הרפואי בני ציון מחויב לסטנדרט גבוה של מקצועיות לצד יחס מכבד, קשוב ואנושי למטופלים ולבני משפחותיהם. אנו מצרים על האירוע ומתנצלים בפני המשפחה", נמסר עוד.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר התייחס למקרה ומסר: "הלב נשבר לשמוע את השוטר היקר שלנו, לוחם ואיש כוחות הביטחון מזה 20 שנה, רועד מול רופא שאיבד כל צלם אנוש. אין שום 'אווירה' בעולם שמצדיקה השפלה כזו של שוטר, ואין שום 'בדיחה' שמצדיקה פגיעה מזעזעת כל כך באשתו".

"הניסיון של הרופא לקשור את האלימות המילולית הזו להיותו של השוטר 'שוטר של בן גביר' הוא רק ההוכחה לאן ההסתה נגד המשטרה ונגדי יכולה להגיע. אני אומר לשוטר היקר: אתה לא לבד. אני איתך. עם ישראל איתך. הרופא הזה צריך לתת את הדין על ההתנהגות הבזויה שלו. אדם כזה, לא ראוי להיות רופא עוד יום אחד. משרד הבריאות חייב להעיף אותו הביתה ועדיפה שעה אחת קודם", הוסיף.