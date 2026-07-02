עצרת בסימן אלף ימים לטבח שבעה באוקטובר התקיימה הערב (חמישי) בכיכר החטופים בתל אביב.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שורד השבי רום ברסלבסקי: "מה זה אומר אלף ימים ולמה זה חשוב שנציין זאת? הרי המלחמה נגמרה, לא? כולם בבית. אז זהו, שלא. המלחמה שלי האישית, מלחמת השיקום והמלחמה במחלה הארורה מחלת הפוסט טראומה, ממשיכה בכל יום ויום, כל טיפול וטיפול שבו אני בוכה דמעות וכמעט מתעלף".

"ולא, לא כולם בבית. לא נפסיק לציין את כל אלו שלא חזרו, את כל אלו שלא חזרו ממסיבת הנובה, שבה נטבחו מאות מילדינו הצעירים והיפים. לא נפסיק לציין את אלו שלא חזרו מהקיבוצים, שיצאו להליכת בוקר בקיבוץ ומצאו את מותם. לא נפסיק לציין לעולם את חיילנו הגיבורים, שנכנסו לתוך עזה בידיעה שהם ימצאו את מותם, בשביל שאנחנו נקבל חיים", אמר רום.

עינב צנגאוקר: "אלף ימים מאז הבוקר הארור ששינה את חיינו לנצח. אלף ימים של גיהינום עבורנו, משפחות השבעה באוקטובר. אלף ימים שבהם אנחנו מתעוררים לאותו כאב, לאותה ההפקרה, ולאותן השאלות שעדיין אין עליהן תשובות. אלף ימים של מלחמה. אלף ימים של טיוח. אלף ימים של כישלון. אלף ימים אחרי המחדל הגדול בתולדות המדינה, הגיע הזמן לומר את האמת בקול ברור: אלה אלף ימים של כישלון מוחלט! אלה שאחראים למחדל הבטיחו לנו ניצחון מוחלט. אבל בכל חזית שנפתחה מאז המחדל אנחנו בכישלון מוחלט".

"הכישלון הוא המורשת של נתניהו. הקברים של החיילים והחיילות שלנו הם המורשת שלו. הסיוטים שהחטופים שניצלו יישאו איתם כל חייהם - למרות שאפשר היה להחזיר רבים מהם מוקדם יותר - הם המורשת שלו. מי ששנים שיווק את עצמו כמר ביטחון התגלה כמר כישלון. ואת מחיר הכישלון אנחנו משלמים במשך אלף ימים. זה בלתי נתפס ובלתי נסלח".

"נדרוש יחד ועדת חקירה ממלכתית. נדרוש אחריות מכל מי שכשל, מכל מי שידע, מכל מי שהסתיר ומכל מי שהפקיר. לא נרפה עד שכל האחראים למחדל, להפקרה ולכישלון יישאו באחריות ועד שנגרש את ממשלת הכישלון המוחלט הביתה! למען הנרצחים, למען הנופלים, למען המשפחות, למען הדורות הבאים. נדרוש אמת, אחריות וצדק", אמרה עינב.

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני ז"ל: "יש אחד, בנימין נתניהו. מה שהשתנה אצלו מה-7.10 זה שהוא ירד במשקל. יש אחד, בצלאל סמוטריץ'. הוא טוען שבזכותו החטופים חזרו. גם אלה שחזרו בשקיות של גופות. יש אחד, שמחה רוטמן, הוא טוען שהייתה להם קדנציה פשוט נפלאה. יש אחת, אורית סטרוק, שחושבת שאנחנו בתקופה של נס. ויש אותי, אייל אשל. לפני אלף ימים בדיוק החיים שלי נעצרו. ברגע אחד הפכנו ממשפחה שמחה למשפחה שחיה עם שבר שלא יתאחה לעולם. משפחה שמגדלת ילדה מתה".

"אלף ימים עברו. אלף ימים שבהם אנחנו מבקשים רק דבר אחד: אמת. צדק. תיקון. איך קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל? איך הופקרה מדינה שלמה? איך הופקרו הילדים שלנו להישרף למוות באש המחדל? ובזמן שאנחנו מחפשים תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם. לשכתב את הסיפור. לטשטש את האחריות. להרגיל אותנו לחשוב שהאסון לא כל כך נורא. הוא נסבל בשביל ניצחון מדומיין".

"כשנתניהו אמר שאנחנו כפסע מהניצחון המוחלט, הוא התכוון לניצחון עלינו. המשפחות השכולות. כבר שלוש שנים אנחנו נלחמים והוא כפסע מניצחון מוחלט עלינו. כי הוא מאמין שנשכח. כי הוא מאמין שהזמן שעבר ינקה אותו ואת הממשלה שלו. כי הוא מאמין שכולנו טיפשים. הוא מאמין שנתרגל לחיים של הפקר וטיוח. שנתרגל לזה שאף אחד לא נושא באחריות".

"רונקי שלי, אני מבטיח לך שלא נשתוק. אני מבטיח לך שלא נאפשר לטשטש את האמת. אני מבטיח לך שלא נאפשר להפוך את המוות שלך לפרק בהיסטוריה שמישהו יערוך מחדש. ועד יומי האחרון אדרוש אמת. אדרוש אחריות. ואדרוש שמי שהחזיק בהגה המדינה באותו יום יישא באחריות הציבורית והמוסרית למחדל שהחריב כל כך הרבה חיים", אמר אייל.