"היער פשוט נעלם": אסון אקלימי בדרום מותיר אלפי עצים מתים

"פעם לא היית רואה מכאן את הכביש", אומר אלי שעשוע כשהוא מביט על יער כרמים שבנגב - יער שבעבר היה ירוק וסבוך, וכיום הולך ונעלם מול העיניים. כעת, כשמביטים על אחד מסמלי החורש בדרום, רואים עצים יבשים, גזעים כרותים ושטחים שלמים שהפכו חשופים לשמש. מפעל ציוני שליווה את האזור במשך עשרות שנים, קורס.

לפי נתוני קק"ל, כ-70% מעצי החורש הטבעי ביער כרמים כבר גוועו. בנגב כולו מדובר בכמחצית מהעצים. "באסון הכרמל עשו המון רעש", אומר שעשוע. "ופה זה קורה לאט-לאט, ואף אחד כמעט לא מדבר על זה".

היעלמות העצים מורגשת היטב גם בשטח: שביל ישראל, שבעבר היה מוצל ונעים להליכה, הפך לחשוף וחם בהרבה. בקק"ל מסבירים כי הסיבה המרכזית לקריסת היערות היא שילוב של שנות בצורת ממושכות, מחסור חמור במים והשפעות שינויי האקלים. לצד זאת, יש מי שמעלים גם חשש להתפשטות מחלות בין העצים.

אחד משומרי היער שפגשנו במהלך הסיור סיפר: "על כל עץ שנופל - כואב הלב. הכול מתחיל ונגמר במים".

גם ילדי בית הספר האנתרופוסופי הסמוך, שיוצאים ללמוד ביער פעמיים בשבוע, כבר מבחינים בשינוי הדרמטי. "פעם כל הדרך לבית ספר הייתה מלאה עצים", סיפרו. "היום הרבה יותר חם, וכבר רואים מהבית שהיער נעלם".

מעבר לפגיעה בנוף, מומחים מזהירים כי היעלמות היערות בדרום עלולה לגרום גם לנזק אקולוגי משמעותי, מפגיעה בבעלי חיים ועד עלייה בטמפרטורות וצמצום שטחים מוצלים.

ולמרות הכול, הילדים דווקא מציעים פתרונות פשוטים: "צריך לשתול יותר עצים, מסוגים שונים, כדי שהיער יחזור".