סמ"ר איתי חן, שהושב ארצה משבי חמאס, מובא למנוחות

לאחר שהושב השבוע לישראל, סמ"ר איתי חן מובא היום (ראשון) למנוחות בבית העלמין בקרית שאול. איתי נלחם, נפל ונחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר.

איתי ז"ל הושב לישראל ביום שלישי האחרון. הוריו, רובי וחגית חן, מסרו: "760 ימים איתי, בננו היקר והאהוב, גיבור ישראל, היה בשבי החמאס. הלילה קיבלנו את הבשורה המנחמת על החזרתו הביתה לישראל".

איתי היה האמצעי מבין שלושה אחים, גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של”ח צעיר (שדה, לאום, חברה) במסגרת תוכנית של”ח וידיעת הארץ של משרד החינוך.

למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77. הוא אהב לשחק כדורסל ולטייל בארץ. למרות שנפצע, הוא התעקש להתגייס לשיריון. החזיק גם באזרחות אמריקנית וגרמנית.

בשבעה באוקטובר יצא להילחם באומץ לצד חבריו לטנק - סמל תומר ליבוביץ' ז''ל נהרג במקום, ואיתי נחטף עם יתר חבריו לטנק. סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה, וסמ"ר מתן אנגרסט ששוחרר לאחרונה אחרי שנתיים. הוא הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון.