מהנשיא טראמפ ועד גבי עמרני: טקס הענקת פרס ישראל תשפ"ו

הוקרה היסטורית הערב (רביעי) בבנייני האומה בירושלים: 14 נבחרים ונבחרות קיבלו את פרס ישראל בטקס חגיגי שנעל את אירועי יום העצמאות ה-78. הטקס השנה עמד בסימן פריצות דרך, כאשר לראשונה הוענק הפרס לאדם שאינו אזרח ישראל, נשיא ארצות הברית דונלד ג'ון טראמפ, ונחנכה קטגוריית "מנהיגות צעירה" שהוענקה לעדי אלטשולר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שידור ישיר שידור ישיר

רשימת חתני וכלות פרס ישראל לשנת תשפ"ו:

דונלד ג'ון טראמפ, חתן פרס ישראל על תרומה ייחודית לעם היהודי, בנימוקי הוועדה הממליצה נכתב כי טראמפ זכה בפרס על הכרה בירושלים, העברת השגרירות והמאבק באנטישמיות ובגרעין האיראני.

עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל למנהיגות צעירה, על כך שייסדה את "כנפיים של קרמבו" ו"זיכרון בסלון" והטמיעה את ערכיה בחברה.

גבי עמרני, הוא חתן פרס ישראל לאמנות הקולנוע, על 70 שנות עשייה קולנועית המשקפות את הפסיפס הישראלי לאורך הדורות.

יעקב אגם, הוא חתן פרס ישראל לאמנות פלסטית על פריצת גבולות האמנות הקינטית וחידוש שפות חזותיות במשך שבעה עשורים.

פרופסור אברהם ריבקינד, זכה בפרס מפעל חיים על תרומה לחברה, בכך שהיה חלוץ הטיפול בטראומה בישראל והצלת חיי חיילים ונפגעי טרור.

שנטל בלזברג, זכתה בפרס מפעל חיים על תמיכה וליווי משפחות שכולות ונפגעי טרור באמצעות עמותת "OneFamily".

עירית אורן גונדרס, זכתה בפרס מפעל חיים על חיזוק החוסן הלאומי וליווי משפחות שכולות באמצעות עמותת "אור למשפחות".

פרופסור בנימין וייס, חתן פרס ישראל במתמטיקה ומדעי המחשב על מחקרים פורצי דרך בתורת האנטרופיה וייעוץ רב-שנים למערכת הביטחון.

פרופסור רשף טנא, חתן פרס ישראל כימיה והנדסה כימית, זכה על הובלת מהפכת הננו-חומרים וביסוס מעמד ישראל בחזית המדע העולמי.

דוקטור מירה בר-מתיוס, כלת פרס ישראל בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ, על שחזור אקלים של חצי מיליון שנים שהפך ל"אבן הרוזטה" של מחקרי האקלים.

פרופסור שולמית מיכאלי, כלת פרס ישראל לחקר מדעי החיים, חלוצת חקר ה-RNA בטפילים וקידום הטיפול במחלות כמו "שושנת יריחו".

פרופסור מיכה פופר, חתן פרס ישראל למדע המדינה וניהול, על תרומתו המחקרית לחקר המנהיגות ועיצוב דורות של מנהלים וקצינים בצה"ל.

פרופסור יוסף שיטרית, חתן פרס ישראל לחקר הלשון העברית וספרותה, על הצלת ניבים יהודיים-מרוקאיים מהכחדה ומחקר שדה רב היקף בקהילות היהודיות.

פרופסור בילי מלמן, כלת פרס ישראל על חקר ההיסטוריה הכללית, מחלוצות חקר המגדר והיסטוריה חברתית המשחזרת קולות מודרנים שהודרו.

הנשיא דונלד טראמפ, חתן הפרס בקטגוריה המדינית, זכה להוקרה על מה שוועדת הפרס הגדירה כ"משמעות היסטורית ממשית". בין היתר צוינו קידום השבת החטופים ותמיכה עקבית בזכותה של ישראל להגנה עצמית. שר החינוך, יואב קיש, הדגיש כי הענקת הפרס לאישיות שאינה ישראלית מבטאת הערכה עמוקה לתרומה שחרגה מגבולות הדיפלומטיה הרגילה והשפיעה ישירות על ביטחון המדינה.

בתחום המדע והאקדמיה, בולטת השנה נוכחותם של חוקרים שהשפיעו על ביטחון המדינה ועל התעשייה המקומית. פרופסור בנימין וייס ופרופסור רשף טנא צוינו לא רק בזכות הישגיהם התיאורטיים, אלא גם בשל ייעוץ למערכת הביטחון ופיתוח תעשיית הננו-חומרים. במקביל, דוקטור מירה בר-מתיוס סיפקה לעולם את "אבן הרוזטה" של האקלים האזורי דרך מחקר במערת שורק, עבודה המשפיעה כיום על ניהול משק המים בישראל.

מיזוג הקטגוריות החדש בתחום המנהיגות הצעירה נועד, על פי משרד החינוך, להציב מודל לחיקוי עבור הדור הבא. עדי אלטשולר, שנבחרה לפתוח את הקטגוריה, הקימה את תנועת "כנפיים של קרמבו" המפעילה עשרות סניפים ברחבי הארץ ומשלבת צעירים עם מוגבלויות בחברה. לצידה, פרסי מפעל החיים שניתנו לפרופסור ריבקינד, שנטל בלזברג ועירית אורן גונדרס, מדגישים את הערבות ההדדית הישראלית ואת הטיפול בפצועי ובחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.