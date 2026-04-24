לא ויתרו על החלום: מפוני שא-נור חוזרים למקום ממנו פונו לפני 21 שנים
לפני 21 שנה הם נותקו מביתם - אבל מעולם לא ויתרו על החלום והמשיכו להיאחז בתקווה • בינתיים חוק ההתנתקות בוטל, והשבוע מפוני שא-נור החלו לחזור הביתה במטרה להפריח את צפון השומרון • הכתבה של דרור רפאל
1 דקות קריאה
שא-נור היה אחד מארבעת המאחזים שפונו מצפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005. אחרי שבוטל החוק האוסר על אזרחי ישראל לשהות בשטחי היישובים הללו, תושבי שא-נור החלו לעשות את דרכם אל המקום ממנו פונו - במטרה להפריח מחדש את צפון השומרון.
משפחות צעירות לצד תושבים ותיקים חוזרים כעת לבתים, לגבעות ולרכסים שאליהם התגעגעו במשך 21 שנים, והיום הם אומרים "שבנו אלייך שנים - הפעם לתמיד". חוזרים הביתה - צפו בכתבה.
