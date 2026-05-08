בשנים האחרונות משווקים לנו רכבים "חכמים", עם תצוגות טאץ' דיגיטליות שאמורות להפוך את הנסיעה שלנו לבטוחה יותר. אך האם יכול להיות שדווקא עודף טכנולוגיה מסכן אותנו - ועדיף מכונית פשוטה, בלי כל הפירוטכניקה? בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", שני ויצמן עלתה על ההגה ובדקה.

האם מכוניות חשמליות גורמות ליותר הסחות דעת? כדי לענות על השאלה הזו, התקנו בשני כלי רכב שונים מערכת בינה מלאכותית למניעת תאונות המבוססת על מצלמה. המערכת מזהה את תנועות העיניים, הפנים והידיים של הנהג, ומנתחת התנהגויות שעלולות להגדיל את הסיכון לתאונה. בצד אחד של הניסוי ניצבה ה-BYD המשוכללת והחשמלית, ובצד השני הדיאטסו סיריון הוותיקה. הניסוי נערך באותו מסלול בנתניה, בכבישים מרכזיים ועמוסים וגם ברחובות קטנים.

הסיריון מול ה-BYD: פשטות מול פירוטכניקה

בדיאטסו סיריון הישנה אין כמעט "פיצ'רים" משוכללים - אפילו לא חיבור לטלפון. בנהיגה עליה, עיקר הסחות הדעת נבעו מהטלפון הנייד שהונח על המושב או למטה, מה שאילץ את ויצמן הנהגת להוריד מבט ארוך ומסוכן מהכביש.

לעומתה, ה-BYD מצוידת במסך מרכזי חכם הכולל הכל: וויז, מוזיקה, הודעות ואופציות התקשרות. בעוד שהמסך אמור היה "לפשט לנו את החיים" ולהנגיש את פונקציות הטלפון מול העיניים, המציאות הראתה אחרת. המערכת זיהתה שוב ושוב שהנהגת מסתכלת על מסך הרכב כדי לתפעל אותו או לקרוא הודעות, מה שיצר רצף של התראות "שימו לב לכביש".

המספרים שלא משקרים

הנתונים שנאספו במערכת הענן של הניסוי היו ברורים: ברכב הפשוט נרשמו שלוש הסחות דעת בלבד לאורך המסלול. ברכב החשמלי, לעומת זאת, נרשמו שבע הסחות דעת - יותר מפי שניים.

מומחי המערכת הסבירו כי בנסיעה במהירות של 60 קמ"ש, שלוש שניות ללא מבט על הכביש משמעותן מעבר של 50 מטרים - מרחק שבו הכל יכול לקרות. הניתוח הסופי הראה כי בנהיגה ברכב החשמלי, בשל ריבוי האירועים המסוכנים, ההסתברות לתאונה עמדה על כ-40%.

נראה שהמסכים ברכבים החשמליים מייצרים אשליה שהעין נשארת על הדרך, אך בפועל מנח הפנים והעיניים נמשכים שוב ושוב למסך. הטכנולוגיה שאמורה הייתה לעזור, מייצרת בסופו של דבר עומס שמגדיל את הסיכוי לאבד שליטה ברגעים הקריטיים.