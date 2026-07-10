אימת התקשורת: מי מפחד מד"ר יפעת בן חי שגב?

בדצמבר 2022, החיים של ד"ר יפעת בן חי שגב, לשעבר יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, השתנו מן הקצה אל הקצה. הרגע שבו התיישבה על דוכן העדים בתיק 4000 לא רק טלטל את אולם בית המשפט, אלא פתח נגדה חזית ישירה מול גופי התקשורת הגדולים בישראל.

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בתוך שעות ספורות, מי שהייתה רגולטורית מוערכת הפכה לשנואת נפשם של האולפנים, ספגה מתקפות חסרות תקדים וכונתה "ביביסטית" בשידור חי.

אבל הדרמה לא נעצרה שם. המינוי המדובר שלה לתפקיד יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שהיה אמור להחזיר אותה למרכז העשייה, הוקפא על ידי בג"ץ.

בראיון אישי, בן חי שגב מחליטה לראשונה לפתוח את הכל ולסגור חשבון: החל מהעיתונאים הבכירים שסומנו על ידה ותקפו אותה ללא הרף, דרך מה שהיא מגדירה כ"אובדן הדרך המוחלט" של התקשורת הישראלית, ועד לעדות שהדהימה את כולם והמהפך האישי שעברה מאז.