אחרי הזינוק ב-2024: ירידה במספר הישראלים שביקשו לוותר על תושבותם

נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2025 מצביעים על ירידה במספר הישראלים שביקשו באופן יזום להפסיק את תושבותם בישראל, זאת לאחר העלייה שנרשמה בשנת 2024.

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על פי הנתונים, במהלך 2025 הופסקה תושבותם של 35,625 ישראלים – הן בעקבות בקשה יזומה והן בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל שהובילה לסיום התושבות באופן אוטומטי. מתוך כלל המקרים, 6,651 ישראלים ביקשו מיוזמתם להפסיק את תושבותם, ירידה של 1,105 בקשות לעומת שנת 2024.

מהנתונים עולה כי מתוך 6,651 הבקשות שהוגשו ב-2025, 4,656 הוגשו על ידי תושבי ישראל ו-1,995 על ידי עולים חדשים. לשם השוואה, בשנת 2024 הוגשו 7,756 בקשות יזומות להפסקת תושבות, מהן 3,605 על ידי עולים חדשים. בסך הכול, בשנת 2024 הופסקה תושבותם של 46,385 ישראלים, לעומת 35,625 בשנת 2025. עם זאת, מספר העולים החדשים שאיבדו את מעמד התושבות נותר גבוה, ועמד בשנת 2025 על 20,011 איש.

בביטוח הלאומי ציינו כי קבוצות הגיל הבולטות ביותר בקרב מבקשי הפסקת התושבות הן בני 31-40 ולאחריהם בני 41-50. בשנת 2025 הגישו 2,259 בני 31-40 בקשה להפסקת תושבות, לצד 1,648 בני 41-50.

בהתאם לחוק, סיום תושבות בישראל יכול להתבצע ביוזמת האזרח באמצעות הצהרה, או באופן אוטומטי לאחר חמש שנות שהייה מחוץ לישראל. מי שמעמדו כתושב ישראל מופסק אינו זכאי עוד לזכויות, לקצבאות או למענקים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי.

בביטוח הלאומי מסרו כי לאחר הזינוק שנרשם בשנת 2024, בשנת 2025 ניכרת התמתנות במספר הבקשות להפסקת תושבות, בעיקר בקרב עולים חדשים. בארגון ציינו כי הנתונים עשויים לשמש כלי למקבלי ההחלטות בזיהוי אוכלוסיות וגילאים הבוחרים לעזוב את ישראל, לצורך גיבוש מענים מתאימים.