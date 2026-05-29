30 שנה למהפך ששינה את המדינה: מה עשתה תנועת הרל"ביזם לחברה הישראלית?
היום בדיוק לפני 30 שנה התחולל אחד המהפכים הדרמטיים בתולדות המדינה - כשנתניהו מנצח את הבחירות ומכה בכל התחזיות • ביום הזה גם קמה תנועת ה"רק לא ביבי" • קיצור תולדות הרל"ביזם - צפו
1 דקות קריאה
היום בדיוק לפני 30 שנה התחולל אחד המהפכים הדרמטיים בתולדות המדינה - כשנתניהו מנצח את הבחירות ומכה בכל התחזיות. ביום הזה גם נשתלו זרעי התנועה הכושלת בהיסטוריה - תנועת הרל"ביזם. דרור רפאל יצא לבדוק איך ולמה קמה תנועת "רק לא ביבי", מה היו השפעותיה על הפילוג והקרע במדינה, מה היא תרמה חוץ מחרמות, קיטוב והסתה - קיצור תולדות הרל"ביזם.
