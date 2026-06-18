"נזכרו להתעורר מאוחר מידי": מנהיג ש"ס הרב יוסף בביקורת קשה על חברי הכנסת של המפלגה | ארי קלמן

סוגיית מעצר העריקים החרדים מעוררת תגובות סוערות. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' מתקפה בוטה של מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף, על חברי הכנסת של המפלגה. הדברים נאמרים ברקע הניסיונות בכנסת לחוקק את "חוק יסוד לימוד תורה" ואת הוראת השעה להפסקת מעצרי העריקים.

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הרב יוסף אמר את הדברים הקשים במהלך פגישה שקיים הבוקר עם נציגי ש"ס מבאר שבע. "היתה פה גרירת רגליים, נזכרו לאחרונה להתעורר - אבל עכשיו כבר מאוחר מידי. אנחנו רואים מראות קשים, איך נגיע ככה לציבור?!", אמר.