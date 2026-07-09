חשד להתנהלות לא חוקית במשרד ירושלים ומסורת ישראל: עובד בלשכתו של השר הנוכחי, יריב לוין, עובד בפועל כמנהל הלשכה של השר לשעבר, ח"כ מאיר פרוש, כך חשף הערב (חמישי) פרשננו אבישי גרינצייג. העובד סיפר לחבריו כי הוא "רשום בלשכת השר שאיננו באמת שר. בפועל עובד בלשכת ח"כ פרוש".

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ההתנהלות הזו לא נשארה רק בשיחות סגורות, אלא תועדה גם מול אזרחים שפנו למשרד. בהתכתבות שהגיעה לידי המערכת, השיב העובד באופן רשמי לפונה: "אני מלשכת פרוש".

לאחר שפנינו לתגובת המשרד על ההתנהלות הלא חוקית, חזר לפתע העובד אל הפונה - וטען שהוא לא עובד בלשכת פרוש.