כמעט שלוש שנים אחרי ה-7.10, שלוש שנים של מלחמה רצופה ומדממת, הארוכה והקשה בתולדות ישראל, וראש הממשלה נתניהו עדיין הוביל בסקרים של השנה האחרונה, הן במספר המנדטים לליכוד והן בגודלו של גוש הימין.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אלא שמה שהיה נכון עד לחודש האחרון, איננו נכון כרגע. שורת סקרים שערכנו בשבועות האחרונים מלמדת בבירור על דימום של מנדטים מנתניהו לצד אובדן הרוב לגוש הימין. השאלה המתבקשת היא מה קרה, והיכן נכשל נתניהו בדיוק כעת, כאשר טראמפ לצידו, אחרי מהלומות צבאיות חסרות תקדים באיראן?

https://x.com/i/web/status/2060237729292575205 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

נתוני סקרי השבוע ב"דיירקט פולס" חושפים תזוזה טקטונית ודרמטית בדעת הקהל הישראלית, ובפרט בקרב גוש מצביעי הקואליציה. אחרי שורת מבצעים צבאיים שיצרו ציפיות גבוהות, דעת הקהל כעת מפרשת את המצב כאכזבה וכהיעדר הכרעה. הדבר נכון במיוחד בגזרה הלבנונית שהופכת למשקולת פוליטית כבדה המנמיכה את קומתו של ראש הממשלה. מלחמת הרחפנים וההתשה בצפון מצליחות לסדוק אפילו את הבייס המוצק ביותר.

במשך חודשים ארוכים נשענה האסטרטגיה הפוליטית של נתניהו על תמונות הניצחון הביטחוניות. מהמכה הצבאית האדירה באיראן, דרך חיסול הנהגת חמאס, כיבוש והרס רוב רצועת עזה, ובצפון - חיסול חסן נסראללה, כתישת צמרת חיזבאללה, השמדת מערכי הטילים ארוכי הטווח ויצירת רצועת ביטחון בדרום לבנון. כל אלו היו אמורים לתרגם את עצמם למומנט יציב ובטוח בסקרים ולהחזרת אמון הציבור.

אלא שהפער בין ההבטחות ל"ניצחון מוחלט" לבין ההמציאות בשטח, ובמיוחד איום הכטב"מים והרחפנים הבלתי פוסק שממשיך לשבש את שגרת החיים, עם כמויות ה"הותר לפרסום", מייצרים אפקט הפוך לחלוטין. הסקרים שערכנו השבוע מראים תמונה ברורה שמסבירה הכל.

כאשר שאלנו "כיצד אתם תופסים את המלחמה שישראל מנהלת בשנים האחרונות בכל אחת מהזירות?", מתגלה תמונת מצב קודרת במיוחד.

הדברים רלוונטיים ביותר כשמדובר בקרב מצביעי הקואליציה: רק 28% מתוכם רואים ניצחון גדול בזירת איראן, בזירת עזה מקרב מצביעי הקואליציה רק 26% רואים ניצחון גדול, ובזירת לבנון התמונה חמורה במיוחד: מקרב מצביעי הקואליציה רק 13% רואים במצב הנוכחי ניצחון גדול.

שאלת ההמשך ששאלנו מלמדת כי אין המדובר רק בדעה תיאורטית, אלא בנתון המשפיע באופן מוחשי על מגמות ההצבעה: 61% מקרב מצביעי הקואליציה השיבו כי ההישגים הביטחוניים בחזיתות השונות מהוות מרכיב מרכזי בשיקולי ההצבעה שלהם. כאשר מחברים לזה את שביעות הרצון העגומה בסקר באשר לתוצאות הלחימה בלבנון, התמונה מתבהרת היטב ומסבירה את צניחת נתניהו בסקרים.

הנתונים הללו הם תמרור אזהרה בוהק לנתניהו: חוסר שביעות הרצון מהיעדר הכרעה בחזיתות השונות, ובפרט בלבנון, הוא כרגע האיום המשמעותי ביותר על נתניהו בבחירות.

נותרו עוד 4-5 חודשים לבחירות, שהם במושגי הזמן של ישראל נצח של ממש. הישג משמעותי בלבנון או באיראן, יכול בתוך זמן קצר להחזיר לנתניהו את המנדטים האבודים שזלגו לאיזנקוט ו/או יושבים על הגדר באי שביעות רצון. וככל שהדברים תלויים בנשיא טראמפ, הרי שכל דבר בלתי צפוי - הינו צפוי בהחלט.