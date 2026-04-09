סקר i24NEWS: הליכוד ואיזנקוט נוסקים, גנץ ולפיד קורסים

קואליציית הימין מתייצבת היום (חמישי) על רוב יציב של 64 מנדטים, נתון המעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו רשת ביטחון פוליטית רחבה, כך עולה מנתוני סקר "דירקט פולס" במהדורה המרכזית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפלגת הליכוד נוסקת ל-32 מנדטים, מפלגות המרכז הוותיקות. מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד ומפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ אינן עוברות את אחוז החסימה, עם 2.7% ו-1.8% מהקולות בהתאמה.

גוש האופוזיציה נבנה מחדש סביב כוחות חדשים: מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט הופכת למפלגה השנייה בגודלה בישראל עם 14 מנדטים, ומפלגת "בנט 2026" זוכה ל-11 מנדטים.

בתוך גוש הקואליציה, המפלגות החרדיות והדתיות שומרות על יציבות שתורמת למבנה הבלוק. ש"ס מקבלת 10 מנדטים, יהדות התורה עם 9 מנדטים ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים נוספים. מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בסך הכל, גוש הקואליציה הנוכחי מגיע ל-64 מנדטים.

בצד השני של המפה, האופוזיציה המסתמנת כוללת את מפלגת "ישר" (14), בנט 2026 (11), ישראל ביתנו (10) והדמוקרטים (10). המפלגות הערביות שומרות על כוחן כאשר רע"מ זוכה ל-7 מנדטים וחד"ש-תע"ל ל-4 מנדטים. מפלגות "המילואימניקים" (1.2%) ובל"ד (2.3%) נותרות מחוץ לכנסת בדומה למפלגות המרכז.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 באפריל 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 532 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.