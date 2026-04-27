סקר i24NEWS: כמה מנדטים תקבל המפלגה של בנט ולפיד, ומי המרוויח העיקרי מחיבור עם איזנקוט?

מפלגת "ביחד" יצאה לדרך אתמול (ראשון), עם איחוד שורות של נפתלי בנט ויאיר לפיד, שיצאו בקריאה לגדי איזנקוט להצטרף אליהם. המערכת הפוליטית סוערת מהחיבור, ו-i24NEWS ו"דיירקט פולס" בדקו כמה מנדטים תקבל המפלגה החדשה, ומי הכי מתאים להוביל את גוש השינוי. בנוסף, הסקר בחן גם אפשרות של חיבור בין בנט ולפיד לאיזנקוט, והתוצאות מפתיעות.

הסקר בדק אילו הבחירות היו נערכות היום, לאיזה מפלגה הנשאלים היו מצביעים. בראש מובילה מפלגת הליכוד, עם 33 מנדטים, מיד אחריה המפלגה החדשה של בנט ולפיד, "ביחד", עם 24 מנדטים, במקום השלישי נמצאת מפלגת ש"ס עם 11 מנדטים.

אל המקום הרביעי מגיעה מפלגת הדמוקרטים עם תשעה מנדטים, יהדות התורה מקבלת שמונה מנדטים, כמו גם מפלגת ישר, שמקבלת גם היא שמונה מנדטים. מפלגת רע"מ מקבלת שבעה מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר עם שישה מנדטים, כמו גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן.

את הרשימה סוגרות מפלגות הציונות הדתית וחד"ש-תע"ל, כל אחת מהן עם ארבעה מנדטים. כחול לבן, המילואימניקים והמפלגה הכלכלית לא עוברות את אחוז החסימה.

המרוויח העיקרי מריצה משותפת של בנט ולפיד עם איזנקוט

אתמול בהצהרה קראו בנט ולפיד: "גדי, הדלת פתוחה בשבילך", כשהם קוראים לגדי איזנקוט ולמפלגת ישר להצטרף אליהם. הסקר בדק למי יצביעו הנשאלים במצב כזה. רוב המפלגות שומרות על תמונת מנדטים זהה, מלבד אביגדור ליברמן – שגורף שני מנדטים נוספים, ומגיע לשמונה.

הליכוד עדיין בראש עם 33 מנדטים, מצפלגה מאוחדת של בנט ולפיד עם איזנקוט תביא 30 מנדטים, ש"ס, שומרת על 11 מנדטים, הדמוקרטים עם תשעה מנדטים, יהדות התורה וישראל ביתנו כל אחת עם שמונה מנדטים. רע"מ עם שבעה מנדטים, עוצמה יהודית עם שישה מנדטים, הציונית הדתית עם ארבעה, כמו גם רע"מ-תע"ל, שמקבלת גם היא ארבעה. גם במקרה הזה, כחול לבן, המילואימניקים והמפלגה הכלכלית לא עוברות את אחוז החסימה.

מה חושב הציבור על הסדר טיעון לנתניהו?

עוד בדק הסקר, מי מבין המועמדים הבאים צריך להוביל את הגוש המתנגד לנתניהו? 12% חשבו שאיזנקוט מתאים להובלת הגוש, 37% חשבו שנפתלי בנט מתאים, והרוב המוחץ, 46%, חשבו שאף אחד מהם לא מתאים להובלת הגוש. 5% השיבו שהם לא יודעים.

שאלה נוספת שנבדקה, היא אם הנשאלים תומכים בהגעה להסדר טיעון עם רה"מ בנימין נתניהו. 30% אמרו שהם מתנגדים להסדר טיעון, 31% אמרו שהם תומכים, בתנאי שהוא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה, ו-34% אחוזים תומכים, בתמורה לפרישה של נתניהו מהחיים הפוליטיים. 5% השיבו שהם לא יודעים.

שאלה נוספת שנבדקה, היא מה הנושא הכי חשוב מבחינתם הנשאלים בבחירות הקרובות. 9% השיבו שהטיפול ביוקר המחייה, 29% השיבו שהסוגיה הביטחונית והמאבק באיראן ובחיזבאללה, 29% השיבו שהאחריות לטבח 7 באוקטובר והקמת ועדת חקירה, 30% השיבו שהרפורמה במערכת המשפט, ו-3% השיבו שהם לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך 26-27 באפריל 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 578 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.0% ± בהסתברות של 95%.