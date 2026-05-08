"מדינה פלסטינית על בסיס קווי 1967": אבי דבוש במפגש קצוות לוהט

אבי דבוש, פעיל חברתי ותושב עוטף עזה, הכריז בשבוע האחרון על הצטרפותו למרוץ בבחירות המקדימות (הפריימריז) של מפלגת "הדמוקרטים" בהובלת יאיר גולן. דבוש, שהיה מזוהה לאורך שנים עם תנועת מרצ וארגוני חברה אזרחית, מבקש להשתלב ברשימה החדשה תוך קידום סדר יום מדיני מובהק. הצטרפותו מהווה חלק ממגמת התרחבות השורות במפלגה המאוחדת, המנסה לגבש גוש שמאלי-ליברלי לקראת מערכת הבחירות הבאה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תפיסתו המדינית של דבוש, כפי שהוצגה עם הכרזתו, נשענת על הנחת היסוד כי היפרדות מהפלסטינים היא אינטרס ביטחוני ישראלי ראשון במעלה, גם על רקע אירועי שבעה באוקטובר.

לפי חזונו, יש לחתור להקמת מדינה פלסטינית על בסיס קווי 1967, תוך הגעה להסדר הכולל את חלוקת השליטה בירושלים.

דבוש סבור כי חיזוק המנגנונים של הרשות הפלסטינית, לרבות אספקת נשק לצורכי אכיפה וסדר, יתרום ליציבות האזורית ולשקט ארוך טווח, בניגוד לתפיסות המדיניות הנוכחיות המבקשות להחליש את הרשות.