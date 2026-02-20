המשבר נפתר: עודכן הסכם השותפות בין הדמוקרטים למרצ

מפלגת הדמוקרטים בראשות יו"ר המפלגה, יאיר גולן, ומפלגת מרצ חתמו היום (שישי) על נספח עדכון להסכם האיחוד שנחתם בין מפלגת העבודה למרצ ביולי 2024. המהלך נועד לחזק את ההיערכות לבחירות הקרובות ולהעמיק את שיתוף הפעולה בין הצדדים במסגרת הבית הפוליטי המשותף.

לפי הודעת המפלגה, העדכון כולל חיזוק והרחבת השותפות האסטרטגית בין הדמוקרטים למרצ, תוך הבטחת ייצוג למרצ ברשימה לכנסת במקומות 6, 8 ו-14. בנוסף, סוכם כי הבטחת הייצוג תוארך גם למערכות בחירות עתידיות, וכי נציגי מרצ ישולבו בצוותי המשא ומתן הקואליציוני ובמוקדי הפעילות הפוליטית והציבורית של המפלגה. ההסכם צפוי להיות מובא לאישור הנהלת ועידת הדמוקרטים.

--

מטעם יאיר גולן ניהלו את המגעים ח"כ לשעבר רם שפע, חגי מיורק ומנכ"ל הדמוקרטים עומר לובטון גרנות. מטעם מרצ השתתפו במגעים מזכ"ל המפלגה תומר רזניק, עם חברי הכנסת לשעבר מיכל רוזין, גבי לסקי ומוסי רז.

מנכ"ל הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, מסר כי העדכון נעשה "בהסכמה מלאה ומתוך הבנה שרק איחוד דמוקרטי-ליברלי רחב, ערכי ונחוש יוכל להוביל את ישראל לתיקון ולניצחון". לדבריו, "קיבענו את הברית בין העבודה למרצ - שותפות שהציבור רוצה וצריך".

מזכ"ל מרצ, תומר רזניק, אמר כי מדובר בצעד משמעותי לחיזוק המחנה הדמוקרטי והדגיש את מחויבות המפלגה להחלפת הממשלה ולהחזרת ישראל למסלול "דמוקרטי, מוסרי ובטוח". גם רם שפע בירך על ההסכמות וציין כי המפלגה “חזקה ומוכנה להסתער על הבחירות”.

במפלגה הגדירו את העדכון כשלב נוסף בבניית אלטרנטיבה שלטונית מאוחדת, במטרה להגדיל את כוחו של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בבחירות הקרובות.