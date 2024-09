"תיקי נתניהו": הסרט שחושף פרטים סודיים מחקירות ראש הממשלה, הוקרן בקנדה

הסרט התיעודי "תיקי ביבי" הוקרן הלילה (שלישי) בפסטיבל הסרטים בטורונטו שבקנדה. הסרט, שהעיתונאי רביב דרוקר הוא אחד ממפיקיו, כולל תיעודים שטרם נחשפו מחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו. כזכור, אתמול בית המשפט דחה את בקשתו של רה"מ שהסרט לא יוקרן. עם זאת, הקרנת הסרט אסורה לפי שעה בישראל.

הבמאים אלכס גיבני ואלכסיס בלום, קיבלו גישה לתיעודים של אלפי שעות חקירת נתניהו בתיקי האלפים בין השנים 2018-2016, וכן לחקירות של רעייתו שרה, בנו יאיר, מקורביו ועובדים בלשכת ראש הממשלה - שטרם פורסמו.

בסרט, מלבד לחקירות של נתניהו, משולבים גם קטעי חקירה של מעורבים מרכזיים נוספים בתיקים, בהם: ארנון מילצ'ן, הדס קליין, שאול אלוביץ', יאיר לפיד, מרים אדלסון ובעלה המנוח שלדון אדלסון. גם ראש השב"כ לשעבר עמי איילון, מני נפתלי ששימש כאב בית בבית ראש הממשלה, עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי וניר חפץ נראים בסרט.

לפני ובזמן ההקרנה, התקיימה מחאה להשבת החטופים, כשגם בקהל ומחוץ לאולם נצפו צופים עם כרזות "Bring them home", וגם: "Save the hostages, not yourself".

עם זאת, לא נראה שהסרט מחדש משהו לקהל הישראלי, שכן הוא מציג בעיקר פרטים שכבר נחשפו בתקשורת הישראלית, וכנראה מיועד בעיקר לקהל בחו"ל.