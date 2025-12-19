סקר מנדטים של i24NEWS: האיחוד שיטלטל את המפה הפוליטית

חוק הגיוס ממשיך להכות גלים, הקואליציה העבירה במהלך השבוע שורה של הצעות חוק שנויות במחלוקת, ובאופוזציה מתגלים קרעים, כשיאיר גולן קרא לבני גנץ לפרוש. אם הבחירות הצפויות יתקיימו במועדון, הן יתקיימו בעוד פחות משנה, ובמערכת הפוליטית נערכים לכל התרחישים. i24NEWS בשיתוף מכון דיירקט פולס ערכו סקר מנדטים, שפורסם הערב (שישי) בקבינט שישי עם נוה דרומי. תוצאות הסקר חוזות למפלגת הליכוד 35 מנדטים מהצד האחד, ואילו מפלגת יש עתיד של יו"ר האופוזיציה לפיד, לא עוברת את אחוז החסימה.

הסקר נערך בקרב 544 נשאלים, ובדקנו אילו הבחירות היו נערכות היום, למי הייתם מצביעים?

הליכוד כאמור מובילה בראש, ונשארת יציבה עם 35 מנדטים, אחריה במקום השני בנט עם מפלגת בנט 2026 עם 20 מנדטים. במקום השלישי ש"ס עם עשרה מנדטים, ואחריה ישראל ביתנו של ליברמן והדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים.

עוצמה יהודית של בן גביר מקבלת בסקר שמונה מנדטים, רע"ם עם שישה מנדטים, חד"ש תע"ל עם חמישה, כמו גם מפלגת ישר של איזנקוט. סוגרת את הרשימה הציונות הדתית של סמוטריץ', עם ארבעה מנדטים. יש עתיד, המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן, לא עוברות את אחוז החסימה.

במפת הגושים, גוש תומכי נתניהו עם 66 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו עם 43, והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים.

מפת המנדטים משתנה רבות, מפלגות פורשות, ואחרות מתאחדות. בדקנו מה היו תוצאות הבחירות, אילו מפלגת כחול לבן של גנץ ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל היו מתאחדות, והתוצאות משנות את המפה.

במקרה של איחוד, הליכוד נשארת עם 35 מנדטים, בנט יורד במנדט אחד ומקבל 19 מנדטים, הדמוקרטים נשארים עם תשעה מנדטים, ודווקא ש"ס מאבדת מנדט אחד, ויורדת לתשעה. גם יהדות התורה וישראל ביתנו מאבדות כל אחת מנדט אחד, ומקבלות שמונה מנדטים. גם רע"מ מאבדת מנדט אחד, ומקבלת חמישה. חד"ש תע"ל וישר שומרות על כוחן, ונשארות כל אחת עם חמישה מנדטים, כמו גם הציונות הדתית שנשארת עם ארבעה. יש עתיד ובל"ד נשארות מאחור, ולא עוברות את אחוז החסימה.

מבחינת מפת הגושים, גוש תומכי נתניהו יורד ל-64 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו עם 41 מנדטים, גנץ והנדל עם 5, והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-17 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 544 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.