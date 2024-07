"האוויר נקי יותר": המערכת הפוליטית מגיבה לחיסולו של איסמעיל הנייה

יממה רותחת: לאחר הודעתו הרשמית של ארגון חמאס, כי ראש הלשכה המדינית של הארגון - אסמעיל הנייה, חוסל הלילה (רביעי) בטהרן, התגובות במערכת הפוליטית בישראל לא איחרו לבוא.

שר המורשת עמיחי אליהו כתב ב-X: "זו הדרך הנכונה לנקות את העולם מהזוהמה הזו. לא עוד הסכמי 'שלום'/כניעה מדומיינים, לא עוד רחמים כלפי בני המוות הללו. יד הברזל שתכה בהם, היא זו שתביא לשקט ומעט נחמה ותחזק את היכולת שלנו לחיות בשלום עם אותם שחפצים בשלום".

שר התקשורת שלמה קרעי כתב: ״ כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה׳״.

גם שר התפוצות עמיחי שיקלי בחר להגיב למרות ההנחיה שקיבלו השרים וכתב: "Careful What You "Wish For.

ח"כ אריאל קלנר מהליכוד צייץ: "האוויר נקי יותר הבוקר".

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן הגיב: "חיסול ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, חיזבאללה וראש הזרוע המדינית של חמאס הם הצלחה ביטחונית חשובה. 115 חטופות וחטופים עדיין לא שבו הביתה. זמן חטופים!".

גם חברת הכנסת נעמה לזימי הזכירה את החטופים בתגובתה: "בוקר טוב, ועכשיו עסקה".