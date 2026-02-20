אלון ליאל במפגש קצוות: "גאה שעבדתי עם ברגותי, הוא היחיד שיכול לאחד את עמו"

כחודש לאחר שעורר סערה ציבורית כשחתם על עצומה הקוראת לשחרורו של הארכי-טרוריסט מרואן ברגותי, הגיע ד"ר אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, לאולפן "מפגש קצוות" עם נוה דרומי כדי להגן על עמדתו השנויה במחלוקת.

ליאל, שלא חזר בו מדעותיו גם לאחר אירועי שבעה באוקטובר, טען בתוכנית כי ברגותי הוא המנהיג הפלסטיני היחיד שמסוגל לאחד את עמו כיום, ואף השווה את הפוטנציאל שלו לזה של נלסון מנדלה. הוא הבהיר כי לשיטתו, שחרורו של ברגותי ייצור אפקט חיובי על העם הפלסטיני ועל תהליך השלום, תוך שהוא מדגיש כי ישראל אינה יכולה להמשיך לחיות על החרב לנצח וכי העולם לא יקבל מדינה המגדירה עצמה ככזו שנלחמת לעד.

במהלך הריאיון הטעון חשף ליאל את הקשר האישי שהיה לו בעבר עם ברגותי. הוא סיפר כי עבד עמו צמוד ואף נסע איתו לסטוקהולם למשך ארבעה ימים, שם שוחחו אך ורק על דרכים להשגת שלום.

כשנשאל על עברו האלים של ברגותי והאם הוא מתגאה בקשר הזה, השיב ליאל בחיוב ואמר כי הוא גאה בכך שעבד איתו וכי השיחות ביניהם לא עסקו בתכנון רציחות אלא בניסיון לפתרון הסכסוך. לדבריו, הסכמי שלום נחתמים רק כאשר שני הצדדים האויבים מבינים שיש בני אנוש גם בצד השני.

החלק הנפיץ ביותר בשיחה נגע לרצח רבין ולמצב השמאל הישראלי. ליאל טען כי רבין נרצח על ידי האופוזיציה הפוליטית שלו ועל ידי הציבור שעליו נכפה הסכם אוסלו, תוך שהוא מגדיר את הרצח כפוליטי ולא פלילי גרידא שבוצע על ידי יגאל אמיר ממניעים אידיאולוגיים.

בהתייחסו למפה הפוליטית העכשווית, קבע ליאל נחרצות כי אין כיום שמאל ישראלי אמיתי, אלא רק ימין ומרכז, שכן הפוליטיקאים מתיישרים לפי הלכי הרוח של הציבור שזנח את אידיאולוגיית שתי המדינות.