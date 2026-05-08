המלכוד הדמוקרטי: למה הימין לא מצליח למשול למרות הניצחונות בקלפי?

זה אולי יפתיע אתכם, אבל אין בעיה מהותית עם הדברים של יאיר גולן. לגיטימי לגמרי שממשלה נבחרת תמנה את אנשי האמון שלה, כדי לממש את המדיניות שלה. זה גרוע מאוד, אבל אם תעלה ממשלת שמאל ותחליף מינויים של הימין - זה לגמרי חלק מהמשחק הפוליטי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מה הבעיה? שבישראל זה חד כיווני. אם הימין מנסה לקדם דברים פחות קיצוניים - הוא ישר נתקל בהפחדות קץ הדמוקרטיה והשתלטות הכהניזם והקיצוניים. לבנט אין בעיה לאיים על שוטרים, אבל מיקי זוהר נחקר על איום שלא היה על מנדלבליט

יאיר גולן אומר שיסגור את ערוץ 14, אבל תשאלו אותו מה דעתו על סגירת חטיבת החדשות של התאגיד - ערוץ ציבורי, לא פרטי. תשאלו את אנשי המחנה הזה מה דעתם על זה שבן גביר לא רצה לקדם את רינת סבן. שוטרת שבית המשפט קבע שעברה על החוק.

סמוטריץ׳ מינה את איש אמונו לרשות מקרקעיי ישראל במקום עסקנים שהפקירו את המשרד החשוב הזה - כלו כל הקיצין. קרעי ממנה את אודליה מינס לממלאת מקום יושב ראש הרשות השנייה - עתירות על גבי עתירות. אוחנה ממנה את דן אלדד לפרקליט מדינה ובתמורה עובר אלדד לינץ׳.

את מנדלבליט רדפו בבית הכנסת, צחקו על איך שאלשיך נראה. בימין רוצים לשפר את מערכת המשפט והשמאל מאיים בסרבנות המונית, באלימות ורדיפה עד שהימין נכנע. ואחרי כל זה הם באים ושואלים - אתם כבר 30 שנים בשלטון, איך אתם לא מצליחים למשול?

איך? פשוט מאוד. המחנה שמפסיד כבר 30 שנה ולא מוכן לקבל את הפסדו, משתמש בכלים לא דמוקרטים או חצי דמוקרטים. בהרבה דברים השמאל טועה. תפיסת העולם המדינית, הביטחונית והכלכלית שלו היא שגויה. אבל בדבר אחד הם צודקים - ממשלה נבחרת חייבת למשול.

לכן, אם בבחירות הבאות הימין ינצח הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפטר את היועמ"שית. רגע, בעצם ניסינו. בג"ץ לא איפשר. אז ניסינו לגוון את שופטי העליון וקראו לזה הפיכה משטרית ופירקו את המדינה. גם אם הדמוקרטיה תעמוד להם מול הפרצוף הם לא יזהו אותה.