הלחץ הסיני והמצר המשותק: הסוגיה האיראנית במוקד פגישת נתניהו-טראמפ | עמיחי שטיין

ראש ממשלת נתניהו ימריא היום (שני) לוושינגטון, כשברור שהסוגיה המרכזית שתהיה על השולחן שלו ושל הנשיא טראמפ בפגישה מחר זו הסוגיה האיראנית.

ובואו נדבר רגע על העובדות: האם אנחנו רואים כאן איזושהי פעולת הסחה מתוחכמת, או את האמת לאמיתה?

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אז מבחינת העובדות, אנחנו כבר לא רואים כמה ימים מתקפות אמריקניות נגד יעדים איראניים - מאז יום שישי בלילה יש שקט מוחלט.

בכל הקשור לדיווחים על המחסור במיירטים ובתחמושת האמריקנית, שבגללו טראמפ בסוף החליט לא לצאת למתקפה רחבה, צריך לומר את האמת: זה יותר תירוץ מאשר המציאות. יתרה מכך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני אמר בפירוש לנשיא שגם אם יהיה מחסור במיירטים, יש דרך לפצות על הדבר הזה אם ארצות הברית תעלה את רף התקיפות נגד יעדים איראניים. זה בהקשר הצבאי.

בהקשר הדיפלומטי, ישנו משא ומתן בין עומאן לבין איראן על השליטה במצר הורמוז. שם, להבנתי, ישנה התקדמות מסוימת, אך הפערים עדיין גדולים. למה? כי העומאנים אומרים: "אגרה - רק למי שיסכים לשלם", בעוד האיראנים אומרים: "כל מי שיעבור יצטרך לשלם אגרה". בנוסף, מתנהל כמובן משא ומתן מאחורי הקלעים גם בין ארצות הברית לבין איראן.

מה שקורה ב-24 השעות האחרונות הוא שסין נכנסה לאירוע, כך לפחות על פי כמה דיווחים. לצעד הזה יש משמעות גדולה מאוד, מכיוון שרוב הנפט האיראני (כ-80% עד 90% ממנו) מיוצא לסין, ולכן סין זקוקה לנפט הזה. כשיש מצור אמריקני על מצר הורמוז - אין נפט לסין. לכן, אם סין מחליטה להיכנס ברצינות לאירוע, יש לה יכולת להפעיל לחץ על הממשל האיראני להגיע לפשרות מסוימות.

האם זה יספיק? לא בטוח. אך מה שבטוח כרגע הוא שטראמפ פשוט החליט לקחת צעד אחורה, לכאורה, על פי הנתונים היבשים - והעדיף שלא לצאת כרגע למערכה הגדולה.

האם מדובר בפעולת הסחה? האם המטרה היא להרדים את האיראנים, או שמא יש סיכוי להסכם אמיתי? את התשובה לכך נדע, ככל הנראה, רק בימים הקרובים".